Nass, kühl und ungemütlich: Wechselhaftes Wetter an Pfingsten

Wer am langen Wochenende einen Ausflug machen möchte, sollte sich den Wetterbericht genau anschauen. Oft ist es nass, stürmisch und wechselhaft – erst am Montag wird das Wetter nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) etwas besser.

Schauer und Gewitter am Freitag

Der Freitag startet bereits vor allem in der Nordhälfte Bayerns mit Regen, die am Nachmittag in Schauer und einzelne Gewitter übergehen. Im Süden zeigen sich am Himmel bis zum Nachmittag mehr Sonne als Wolken, dann zieht es auch hier mehr und mehr zu und es kommt zu einzelnen – am Alpenrand häufigeren – Schauern und Gewittern. Im nördlichen Franken Höchstwerte um 18, am Inn bis 26 Grad. Dabei bläst mäßiger, vorübergehend frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

In der Nacht zu Samstag lassen laut DWD die Schauer im Nordwesten nach und der Himmel lockert auf. Im Südosten ist es stark bewölkt und es regnet zeitweise. In der zweiten Nachthälfte kann es hier zu schauerartigem, gewittrigem Starkregen kommen. Die Nachttemperaturen erreichen 16 bis 11 Grad.

Viel Regen am Samstag

Vor allem zwischen Schwaben und Niederbayern startet der Samstag bis zum Mittag mit teils kräftigem, gewittrigen Regen. Auch im übrigen Bayern ist es meist stark bewölkt, mit Schauern und vereinzelt Gewittern, die sich am Nachmittag allmählich nach Südosten verlagern. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 19 und 23 Grad. In freien Lagen gibt es stark böigen Südwestwind.

In der Nacht zum Sonntag fällt im Süden häufig Regen, im Nordwesten zieht erst in der zweiten Nachthälfte schauerartiger Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 9 Grad.

Pfingstsonntag wird wechselhaft und windig

Der Pfingstsonntag beginnt südlich der Donau verbreitet mit Regen, der im Tagesverlauf nach Südosten abzieht. Im nördlichen Bayern gibt es Schauer und einzelne Gewitter, die dann südöstlich ziehen. Die Höchstwerte bleiben mit 15 bis 19 Grad in ganz Bayern frisch. Dazu weht ein starker Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

In der Nacht zum Montag gibt es hier und da letzte Schauer, sonst aber bereits zunehmend auflockernde Bewölkung. Die Tiefstwerte erreichen nachts 10 bis 4 Grad.

Am Pfingstmontag zeigt sich öfter die Sonne

Am Pfingstmontag wechseln sich dann in ganz Bayern Sonne und Quellwolken ab. Bei schwachem Nordwestwind erreichen die Temperaturen nur kühle 15 Grad im Fichtelgebirge und gemäßigte 21 Grad an Main und Donau. In der Nacht gibt es nur noch geringe Bewölkung und die Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad.