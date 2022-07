Wetter in Bayern: Nächte helfen gegen Rekordhitze

Während die Menschen in Bayern tagsüber unter rekordverdächtigen Temperaturen von 30 Grad und mehr leiden, fällt das Thermometer in den Nachtstunden in der Regel auf etwas über zehn Grad. Ein enormer Unterschied und gut für einen erholsamen Schlaf.

Der Grund für den spürbaren Temperaturrückgang: trockene Luft und ein wolkenloser, sternenklarer Nachthimmel. So kann die Wärmestrahlung ungehindert in den Weltraum entweichen.

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit höheren Temperaturen

Allerdings erwarten Meteorologen am Mittwoch in Bayern deutlich höhere Nachttemperaturen. Denn es bilden sich Wolken - und die wirken wie eine Bettdecke: die warme Luft bleibt drunter und staut sich. Sinken die Werte nachts nicht unter die 20-Grad-Marke, sprechen Meteorologen von einer tropischen Nacht. Danach aber soll es schon wieder kühlere Nächte geben.

Wohnung kühlen: Tipps von Experten

Zeit also zum Lüften der Wohnung: Wetter-Experten raten, in den frühen Morgenstunden die Fenster zu öffnen, um kühle Luft in die Räume zu lassen, besonders ins Schlafzimmer. Spätestens gegen acht oder neun Uhr sollte man dann aber wieder die Fensterläden schließen und Rollos runterlassen, damit Sonne und warme Luft draußen bleiben. Fenster sollten gekippt oder ganz geschlossen werden, so bleibt es kühler als bei offenen Fenstern.