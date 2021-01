Tauwetter vertreibt den Schnee: Milde Temperaturen in Bayern

Für alle Homeschooling geplagten Eltern war der schöne Schnee in fast ganz Bayern eine willkommene Gelegenheit, damit die Kids auch mal an die frische Luft gehen, das Immunsystem stärken und sich kindgerecht am Schlittenberg austoben können.

Temperaturen von drei bis elf Grad

Nun wird aber sehr milde Luft dem Schnee arg zusetzen und ihn zunächst in Matsch verwandeln und dann vielerorts ganz wegtauen. Die Temperaturen morgen und am Donnerstag von drei bis elf Grad sind da kompromisslos. Der heute örtlich zunehmend einsetzende Regen wird den Tau-Effekt noch verstärken.

In den Hochlagen der Alpen und auch teilweise der Mittelgebirge hat es freilich so viel geschneit, dass schon etwas Schnee übrig bleibt. Aufs Eis sollte man sich übrigens nicht mehr begeben, das könnte lebensgefährlich sein.

Am Wochenende gehen Temperaturen wieder zurück

Morgen und am Donnerstag wird es trocken und das Wetter wird freundlich. An den föhnigen Alpen strahlt dann richtig schön die Sonne; im restlichen Bayern wird es wahrscheinlich eher ein Mix aus Sonne und Wolken.

Wars das also schon wieder mit dem Winter? Nein, am Wochenende gehen die Temperaturen zurück und zumindest in höheren Lagen sollte es erneut etwas Nachschub geben in Sachen Schnee.