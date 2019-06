Wetter in Bayern: Meteorologen warnen vor schweren Gewittern

Keine Besserung in Sicht

Das Wetter bleibt auch morgen und am Mittwoch schwankend. Sonnige, trockene Abschnitte wechseln sich mit kräftigem Regen und Unwetter ab. Am Donnerstag und Freitag soll es laut BR-Meteorologe Michael Sachweh beständiger und wärmer werden. Mitunter sind bis zu 33 Grad angesagt, vor allem in Ostbayern entlang der Donau. Am Wochenene könnten wieder Gewitter auftreten, es bleibt aber angenehmen warm.