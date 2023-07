Artikel mit Audio-Inhalten

> Kurze Sommerpause: Gewitter am Nachmittag in Teilen Bayerns

Nach der Hitze der vergangenen Wochen sind die Temperaturen in Bayern deutlich heruntergegangen. Maximal 23 Grad werden für heute erwartet. Am Nachmittag ist in Teilen Bayerns mit Starkregen, Sturmböen und Hagel zu rechnen.