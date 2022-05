29,2 Grad: Kitzingen mit höchster Temperatur in Bayern

Eis essen, Sonnenbrille auf oder Abkühlung im Schatten suchen: Temperaturen von über 25 Grad haben den Menschen in Bayern am Dienstag schon einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer gegeben. Der Mittwoch hat dann noch höhere Werte gebracht, es war laut BR-Wetterexperten der bislang wärmste Tag des Jahres.

Kitzingen bayerischer Spitzenreiter

Bayernweiter Temperatur-Spitzenreiter war in den vergangenen Tagen das unterfränkische Kitzingen. Schon am Dienstag war es hier am heißesten, mit 26,7 Grad. Am Mittwoch wurde dieser Wert noch einmal getoppt mit 29,2 Grad.

Knapp dahinter ein weiterer Ort in Unterfranken, nämlich Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg. Dort wurden am Mittwoch 29,1 Grad Celsius erreicht. Auch um 2:00 Uhr in der Nacht hatte es laut BR-Wetterexperten dort noch 20 Grad.

Hitze-Rekordstadt Kitzingen

In den vergangenen Tagen hat die Stadt Kitzingen ihren Ruf als "heißes Pflaster" wieder einmal bestätigt. Die Stadt bricht regelmäßig Temperatur-Rekorde. Der Wert von 40,3 Grad Celsius, den der Deutsche Wetterdienst am 5. Juli und am 7. August 2015 gemessen hat, galt lange als höchster Wert in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Bis 2019, denn dann wurden an zwei Stationen in Nordrhein-Westfalen über 41 Grad gemessen.

Temperaturen steigen nicht weiter

Laut Vorhersage des Deutschen Wetter-Dienstes sickert am Donnerstag im Norden Bayerns allmählich etwas kühlere Luft ein. Im Süden bleibt aber weiterhin sehr warme und recht trockene Luft wetterbestimmend. Am Abend und in der ersten Hälfte der Nacht zum Freitag kann es in Südbayern einzelne starke Gewitter geben, so der DWD. An den Alpen sind vereinzelt Unwetter nicht ausgeschlossen.