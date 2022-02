Heute keine Schulausfälle mehr - nächstes Sturmtief steht bevor

Sturmtief "Ylenia" ist über Bayern hinweggefegt und hat für umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen und Zugstrecken gesorgt. Außerdem fiel an manchen Orten der Strom aus, etwa in Strullendorf bei Bamberg, Himmelkron bei Bayreuth oder im Landkreis Miesbach. Etwa 10.000 Menschen waren betroffen. Im Landkreis Fürstenfeldbruck wurde ein Mann durch einen umgeknickten Baum schwer verletzt. In der Nacht auf Freitag gab es nur noch wenige Einsätze. Von dem Sturmtief waren vor allem Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und Niedersachsen betroffen.

Auch der Regen hinterlässt Spuren: Für die oberfränkischen Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels warnt der Hochwassernachrichtendienst am Morgen vor "Überschwemmungen für bebaute Gebiete" - das ist die höchste von insgesamt drei Warnstufen. Warnungen der zweithöchsten Stufe gibt es auch in der Oberpfalz und in Unterfranken.

Tief "Zeynep" kommt erneut ein Sturm mit Orkanpotential

Heute (Freitag, 18.02.22), am Tag der Zwischenzeugnisvergabe, fällt in Bayern nirgends mehr wegen Sturmwarnung die Schule aus. Das bayerische Kultusministerium meldet auf seiner Internetseite: Kein witterungsbedingter Unterrichtsausfall.

Am Abend allerdings wird von Norden her das nächste Tief mit Namen "Zeynep" erwartet - wieder ein Sturm mit Orkanpotential. Besonders betroffen werden der Norden und die Mitte Deutschlands sein. Nach dem jetzigen Stand fällt dieser Sturm dort noch schlimmer aus als der aktuelle. Für die deutsche Nordseeküste erwarten die Experten für Samstagfrüh eine "mittlere bis schwere Sturmflut".

Böen bis zu 100 km/h in Bayern erwartet

Bayern bekommt eher einen Streifschuss ab. Böen von 70-100 km/h im Flachland und mehr als 100 km/h in exponierten Lagen der Mittelgebirge sind dennoch möglich.

Das Problem: Auch wenn der nächste Sturm nicht so heftig wird, dürfte er doch Vieles herunterreißen, was "Ylenia" angeknackst oder wacklig gemacht hat.