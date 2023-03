Von wegen Frühling: Viel Schnee in Teilen Bayerns

Die Menschen in Bayern müssen wieder mit teils kräftigem Schneefall rechnen. "Im Zuge der Kaltfront, die in der letzten Nacht Südbayern und die Alpen erreicht hat, werden zum Teil auch kräftige und anhaltende Schneemengen in den Alpen erwartet", sagte ein Sprecher der Regionalen Wetterberatung Bayern (RWB) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München.

Nach Angaben des DWD können bis Dienstagvormittag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee oberhalb von 800 Metern fallen. Ab 1.000 Metern fallen demnach voraussichtlich 15 bis 25 Zentimeter und in den Staulagen des Hochgebirges vereinzelt um die 30 Zentimeter Neuschnee. In tieferen Lagen könnten in der Nacht zu Dienstag in Richtung des südlichen Alpenvorlands auch ein paar Zentimeter Neuschnee hinzukommen, sagte der Meteorologe.

Auf den Straßen kann es glatt werden

Heute kommt es laut DWD an den Alpen und im südlichen Vorland zu Regen und Schneeregen. Auch kurze Gewitter sind demnach nicht auszuschließen. Dazwischen lockert es bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad immer wieder kurz auf.

Im Allgäu gab es im Lauf des Vormittags einige wetterbedingte Unfälle, es blieb meist bei Blechschäden. An der Köpfle Alpe bei Balderschwang auf knapp 1.300 Metern Höhe habe es einen knappen halben Meter Neuschnee gegeben, heißt es dort auf Anfrage. Man nimmt den Schneefall aber betont gelassen: Es sei eben völlig normal, dass im März noch einmal Schnee falle, auch Neuschnee im Mai sei durchaus nicht ungewöhnlich. Am Riedbergpass gilt heute deshalb durchgehend Kettenpflicht. Die Messstation des Lawinenwarndienstes in Hörmoos bei Oberstaufen gibt für eine Höhe von knapp 1.300 Metern 19 Zentimeter Neuschnee an, am Tegelberg auf gut 1.700 Metern liegen 26 Zentimeter Schnee.

Andernorts im Allgäu sieht es schon deutlich weniger winterlich aus. In Memmingen liegt beispielsweise gar kein Schnee, in Scheidegg im Westallgäu fallen nur vereinzelt Flocken. Die Gegend rund um Türkheim im Unterallgäu ist ebenfalls nur überzuckert.

In der Nacht klingen die Schneeschauer ab und die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 5 Grad. "Nach dem leichten und in den Alpen auch mäßigen Frost, ist Glätte durch gefrierende Nässe möglich", warnte der RWB-Sprecher.

Ab Mitte der Woche wärmer, aber regnerisch

Ab morgen sollen die Temperaturen dann nach Angaben des Meteorologen wieder ansteigen. Über dem östlichen Bergland, an den Alpen und in Niederbayern schneit es noch etwas. In den übrigen Regionen soll es nach einem sonnigen Start des Tages bewölkt, aber trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen an den östlichen Mittelgebirgen örtlich nur 2 Grad. In der Region um Aschaffenburg können es aber bis zu 10 Grad werden.

Bei gebietsweise leichtem Regen oder Schneefall sinken die Temperaturen in der Nacht zu Mittwoch auf 4 bis minus 6 Grad. Auch am Mittwoch soll es dann wieder leicht regnen und in den östlichen Mittelgebirgen noch zu geringem Schneefall kommen. Die Temperaturen werden mit Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad ab Mittwoch wieder deutlich milder.

Voraussichtlich am Donnerstag, kann es dann womöglich sogar zwischen 15 und 18 Grad warm werden. Bis zum Wochenende soll es aber insgesamt wechselhaft bleiben und zeitweilig regnen.

Mit Informationen von dpa