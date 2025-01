Wetter in Bayern: Stürmische Böen – vor allem in den Alpen

Es stürmt in Bayern. Bis zum Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf den Bergen Sturmböen von bis zu 75 km/h, auf hohen Alpengipfeln sogar schwere Sturmböen von bis zu 95 km/h. Im westlichen Franken und im Alpenvorland erreichen die Böen zeitweise 60 km/h. Im Tagesverlauf ist es überwiegend bewölkt und teils regnerisch bei Temperaturen zwischen fünf und elf Grad.

DWD warnt vor herabfallenden Ästen

Wegen des teils starken Winds besteht die Gefahr, dass Äste herabfallen oder durch die Luft gewirbelt werden. Daher sollten freistehende Objekte oder Gartenmöbel weggeräumt oder gut vor dem Wegfliegen gesichert werden, rät der DWD.

In der Nacht zum Donnerstag häufig Nebel

In der Nacht zu Donnerstag wird es besonders im Donauraum und im nördlichen Alpenvorland nebelig. Die Sichtweite kann laut DWD weniger als 150 Meter betragen. Die Temperaturen fallen auf minus eins bis minus sechs Grad, stellenweise besteht Glatteisgefahr. Tagsüber weht nur noch schwacher Wind. Laut DWD soll es trocken bleiben bei Höchsttemperaturen zwischen drei bis zehn Grad.

Am Freitag Glatteisgefahr

In der Nacht zu Freitag sowie am Freitagvormittag besteht wieder Glatteisgefahr. Der DWD erwartet Tiefstwerte von plus zwei bis minus vier Grad. Tagsüber gibt es südöstlich der Fränkischen Alb dichte Wolken und zeitweise Regen. Vormittags müssen die Menschen weiter mit Glatteis rechnen. Weiter nördlich bleibt es trocken bei Höchsttemperaturen zwischen zwei und sechs Grad.

