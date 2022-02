Hochwasserwarnungen für Nordbayern

Für die oberfränkischen Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels gibt es eine Hochwasserwarnung. Der Hochwassernachrichtendienst warnt am Morgen vor "Überschwemmungen für bebaute Gebiete" - das ist die höchste von insgesamt drei Warnstufen. Warnungen der zweithöchsten Stufe gibt es für die Landkreise Bamberg, Kulmbach und Wunsiedel.

Außerdem gilt die zweithöchste Warnstufe für die oberpfälzischen Landkreise Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Cham, sowie für die Kreise Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen in Unterfranken. Gewarnt wird vor Ausuferungen und Überschwemmungen.

Meldestufe drei von vier für die Steinach bei Coburg

Vor allem der Pegel der Steinach ist den Angaben zufolge stark angestiegen. Der Fluss ist der derzeit einzige in Bayern, für den die Meldestufe drei von vier gilt. An der Messstelle Fürth am Berg im Landkreis Coburg beträgt der Wasserstand der Steinach rund 2,70 Meter. Das ist über einen Meter mehr, als vor 48 Stunden. Allerdings: Der Pegel fällt bereits wieder. In der Nacht lag er noch rund 20 Zentimeter höher.

Meldestufe drei bedeutet, dass vereinzelt Grundstücke oder Keller überflutet und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden können.

Meldestufe zwei für den Regen bei Schwandorf

Einziger weiterer Fluss in Bayern, für den derzeit eine höhere Meldestufe gilt, ist der Regen bei Nittenau im Landkreis Schwandorf. Dort liegt der Pegel am Morgen bei 2,22 Meter - auch das ein Anstieg von mehr als einem Meter innerhalb von 48 Stunden. Der Pegel dort steigt noch.

Es gilt die Meldestufe zwei von vier. Diese Stufe bedeutet, dass vor allem forst- und landwirtschaftliche Flächen unter Wasser stehen können.