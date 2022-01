Hochwasserwarnung für weite Teile Frankens und die Oberpfalz

Das Wetter bleibt ungemütlich in Bayern. Wie das bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte, haben die Niederschläge seit der Nacht zum Dienstag die Pegel der bayerischen Flüsse stark ansteigen lassen. Vor allem in Franken und Ostbayern könne es lokal zu Überschwemmungen in bewohnten Gebieten kommen, warnen die Experten.

Für den Landkreis Kronach, den Landkreis Lichtenfels, Stadt und Landkreis Coburg, sowie Stadt und Landkreis Bamberg hat der Hochwasser-Nachrichtendienst Bayern (HND) bereits eine "Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete" herausgegeben. Die Pegel in Schenkenau/Itz haben die dritte von maximal vier Meldestufen bereits erreicht, in Fürth am Berg/Steinach und in Cham in der Oberpfalz soll das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Fall sein.

Zur Übersicht: "Aktuelle Wetterlage in Bayern"

Für zahlreiche Landkreise im Norden und Osten des Freistaats gilt aktuell eine Warnung vor "Ausuferungen und Überschwemmungen". Das bedeutet Überflutungsgefahr für einzelne Grundstücke oder Keller und die mögliche Sperrung von überörtlichen Verkehrsverbindungen.

Franken: Zweithöchste Meldestufe in Bamberg und Coburg

An den Zuflüssen der Rednitz/Regnitz, am Oberen Main und der Fränkischen Saale kommt es verbreitet, am Unteren Main vereinzelt zu Ausuferungen in Meldestufe 1 und 2. Auch an der Kahl bei Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg gilt Stufe 2 und Wiesen sind überschwemmt. Im Landkreis Haßberge stehen einzelne Straßen unter Wasser. An den Pegeln Ködnitz/Weißer Main und Büg/Schwabach kann im Tagesverlauf die Meldestufe 3 erreicht werden.

An den Pegeln Mainleus, Schwürbitz und Kemmern wird im Tagesverlauf bzw. in der Nacht zum Mittwoch die Meldestufe 1 überschritten, am Pegel Mainleus/Main werden die Wasserstände voraussichtlich bis Mittwoch früh die Meldestufe 2 erreichen. Am schiffbaren Main steigen die Wasserstände, die Meldebeginne werden am Mittwoch überschritten, die Meldestufe 1 voraussichtlich aber nicht erreicht.

Strömung zu hoch: Main-Fähren haben den Betrieb eingestellt

Das Hochwasser hat auch Auswirkungen auf die Main-Fähren: Die Fähre zwischen Stadtprozelten im Landkreis Miltenberg und Mondfeld im benachbarten Baden-Württemberg hat heute Nachmittag ihren Betrieb eingestellt. Die Stadtverwaltung in Wertheim verweist auf die Gefahr durch Strömung und Treibgut im Wasser. Ähnlich schaut es an der Mainschleife aus: Die Fähre zwischen Fahr und Kaltenhausen im Landkreis Kitzingen ist seit heute Vormittag bis auf Weiteres außer Betrieb. Pegelstände und Strömung sind zu hoch, heißt es aus der Tourist-Info.

Oberpfalz: Pegel bis Meldestufe 3

In der Oberpfalz steigt das Wasser an den verschiedenen Zuläufen der Donau. So wurde am Dienstagnachmittag in Amberg an der Vils und in Parsberg an der Schwarzen Laaber Meldestufe 1 erreicht. Meldestufe 2 wurde aus Pressath an der Haidenaab gemeldet. Besonders schnell steigt das Wasser am Regen und seinen Nebenflüssen. In Cham soll der Regen in der Nacht zum Mittwoch Meldestufe 3 erreichen. In Zwiesel am Schwarzen Regen kann es dann im Tagesverlauf so weit sein.

Wetterdienst sagt Regen voraus

Gemäß DWD-Prognose gelangt mit einer kräftigen westlichen Strömung weiterhin Regen nach Bayern. Zu den bisher beobachteten Mengen kommen bis Mittwochmorgen verbreitet 10 bis 20, gebietsweise bis 30 Liter pro Quadratmeter hinzu. Im Umfeld der Mittelgebirge sowie in den Allgäuer Alpen können bis in die Nacht zum Mittwoch hinein zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 bis 36 Stunden fallen.

Vier Hochwasser Meldestufen

Die großen Flüsse Main und Donau werden aber nach Einschätzung des Landesamts für Umwelt auch in den nächsten Tagen kaum Hochwasser führen.

Meldestufe 1 bedeutet, dass es kleine Überschwemmungen geben kann. Bei Meldestufe 2 werden landwirtschaftliche Flächen und auch Straßen überflutet. Insgesamt gibt es vier Hochwasser-Meldestufen. Der Hochwasser-Nachrichtendienst Bayern ist am Landesamt für Umwelt (LfU) beheimatet.