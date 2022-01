Hochwasserlage in Unterfranken entspannt sich

Der Hochwassernachrichtendienst hat die Warnungen vor Überschwemmungen vom Mittwoch für die Landkreise Miltenberg, Aschaffenburg und Rhön-Grabfeld sowie die Stadt Aschaffenburg wieder aufgehoben.

Warnungen mit Meldestufe 1

Für die Landkreise Main-Spessart, Bad Kissingen und Haßberge gelten zwar weiterhin Hochwasserwarnungen. Allerdings rechnet der Hochwassernachrichtendienst hier nur noch mit der Meldestufe 1, also mit kleineren Ausuferungen. Für Stadt und Landkreis Würzburg wurde nun ebenfalls eine Warnung herausgegeben - am Mittwoch war eine Vorwarnung veröffentlicht worden.

Hochwasserwelle am Main flussabwärts

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben auch die Wasserstände an den Mainzuflüssen ansteigen lassen. Die Scheitel an den Zuflüssen sind aber bereits erreicht. Im Landkreis Main-Spessart sinken die Wasserstände an Fränkischer Saale und Main langsam. Die Hochwasserwelle am Main bewegt sich flussabwärts.

An den Mainpegeln Schweinfurt und Würzburg steigen die Wasserstände noch. Der Hochwassernachrichtendienst erwartet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kleine Ausuferungen, die erst am Wochenende wieder zurückgehen werden. Für Stadt und Landkreis Schweinfurt gilt nur eine Vorwarnung.

Kaum Regen in Haßbergen erwartet

Auch im Landkreis Haßberge erwartet der Deutsche Wetterdienst in den nächsten zwei Tagen keine nennenswerten Regenmengen mehr, weshalb der Wasserstand wahrscheinlich im Laufe des Tages sinken wird. Erst ab Samstag werden dort wieder steigende Wasserstände erwartet.