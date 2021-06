16.06.2021, 11:24 Uhr

Wetterdienst: Hitzewarnung für viele Teile Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor großer Hitze in Teilen von Franken, Schwaben und am Bodensee. Besonders in Unterfranken wird es wohl zu hohen Temperaturen kommen. Vor allem hitzeempfindliche Menschen sollten sich schützen.