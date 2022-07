Hitzewoche in Bayern: Temperaturen bis zu 38 Grad erwartet

Es wird eine heiße Woche im Freistaat. Für Dienstag und Mittwoch werden dabei die höchsten Temperaturen erwartet. Das Positiv dabei: Die Luft ist relativ trocken, es kommt keine allzu schwüle Hitze. Und: Auch die Nächte werden nicht allzu warm.

Erwartete Temperaturen von 32 bis 38 Grad

Am Dienstag sollen die Temperaturen dann auf bis zu 32 Grad im Passauer Raum und auch im Berchtesgadener Land und im Chiemgau steigen. Am heißesten wird es im Landkreis Aschaffenburg mit bis zu 38 Grad. Auch in anderen Landesteilen werde es ab Montag mit Werten über 30 Grad vielerorts sehr heiß, sagte Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München.

Die befürchtete Extremhitze wird nach Einschätzung Smieskols in Bayern in den kommenden Tagen ausbleiben. Für Rekorde von 40 Grad werde es wohl nicht reichen, auch wenn die Temperaturen in die Nähe dieser Marke kommen könnten. Der bisherige Hitzerekord in Bayern liegt bei 40,4 Grad, gemessen 2019 in Kahl am Main. Genkackt wird der in dieser Woche aber höchstwahrscheinlich nicht.

Zur Wochenmitte im Osten Bayerns Höchsttemperaturen erwartet

Am Mittwoch verlagert sich der Hitzeschwerpunkt ostwärts. Dann sollen es 31 Grad im Allgäu und bis zu 36 Grad beispielsweise in Hof oder in Regensburg werden. Am Mittwochabend sind in der Westhälfte dann auch erste Wärmegewitter möglich.

Auch in der zweiten Wochenhälfte heiß

In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag wird Bayern dann von einer Kaltfront mit einzelnen Schauern und Gewittern überquert. In der Nacht könnten Tiefstwerte bei 15 Grad liegen. Danach kommt zwar etwas kühlere Luft. Dennoch wird es auch am Donnerstag für Temperaturen um 29 Grad reichen. Am Freitag pendeln diese sich bei 32 Grad ein. Auch das kommende Wochenende wird hochsommerlich.

Nachmittags herrscht die größte Hitze

Auch wenn sich der Begriff "Mittagshitze" hartnäckig hält: Die heißeste Zeit des Tages ist im Hochsommer etwa zwischen 16.30 und 17.00 Uhr. Mittags brennt zwar die Sonne am stärksten, aber die Erwärmung hinkt etwas hinterher, so dass die Höchstwerte erst am späteren Nachmittag erreicht werden.

Das bayerische Gesundheitsministerium gibt Empfehlungen, wie sich die Hitze gut überstehen lässt, etwa durch das Abdunkeln der Wohnung, Stress vermeiden und "Wenn möglich, halten Sie eine Mittagsruhe." Ebenso wichtig: Viel Trinken, allerdings nicht unbedingt die eiskalte Cola: "An heißen Tagen gilt: Generell sollte die Flüssigkeit weder sehr kalt noch sehr heiß sein." Beim Essen sei leichte Kost sinnvoll, etwa Salate, Gemüse oder Obst, das viel Wasser enthält.