BR24live 13 Uhr: Hitze in Bayern – Hurra oder gefährlich?

Es wird heiß - in einigen Regionen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) weit über 30 Grad. Vor allem am Samstag erreicht den Freistaat tropische Luft.

Weil es zugleich überall dort, wo es nicht zu kräftigen Gewittern kommt, trocken bleibt, steigt die Feuergefahr in Wäldern und Wiesen. Die Gefahr sei durchweg hoch, lokal sogar sehr hoch, sagt die Regierung von Unterfranken - und hat Beobachtungsflüge angekündigt. Ausflügler sollten "keinesfalls mit offenem Feuer hantieren oder rauchen".

Aber eignet sich das Wetter überhaupt für Ausflüge? Wann spricht man eigentlich von einer Hitzewelle? Wie verhält man sich bei Hitze und wie gefährlich ist sie? Diese Fragen und noch viele mehr klären wir bei BR24live.

Unser BR24Live mit Experten und Liveschalten

Wir sprechen mit dem BR-Wetterexperten Christian Lorenz und mit Angelika Nörr aus der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Außerdem schalten wir unter anderem nach Nürnberg, wo am Wochenende die 30-Grad-Marke geknackt werden soll. Dicht bebaute Orte in der Altstadt, sogenannte Hitzeinseln, werden nicht nur dort im Sommer zunehmend zum Problem.

Weltklimarat: Über 22.000 Hitzetote in Deutschland seit 1991

Der Weltklimarat (IPCC) benannte in seinem Bericht vom März dieses Jahres gravierende Folgen des Klimawandels für Deutschland: Zwischen 1991 und 2018 habe Hitze in Deutschland zum Tod von mehr als 22.000 Menschen beigetragen. Gut ein Viertel der Todesfälle (28,5 Prozent) seien auf den von Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen. Wenn die Emissionen nicht zurückgehen, könne sich die Zahl der jährlichen hitzebedingten Todesfälle bis 2050 vervierfachen.

Hitzerisiko in Städten besonders hoch

Dabei ist das Hitzerisiko in Städten höher als auf dem Land, da Asphalt, Beton oder verglaste Fassaden besonders viel Wärme besonders abstrahlen. Dieser sogenannte urbane Hitzeinsel-Effekt tritt in mehreren Städten in Bayern auf, wie in München, Würzburg und Nürnberg.

Tagsüber heizen sich stark versiegelte, dicht bebaute, wenig grüne Regionen wie Innenstädte oder auch Gewerbegebiete besonders auf. Am Abend und in der Nacht staut sich die Hitze dann vor allem in den Stadtzentren, während das Umland schneller abkühlt. In diesem Zeitraum ist Hitze besonders gefährlich, weil sogenannte Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken, die Regeneration des Körpers erschweren.

Was die Hitze für Menschen gefährlich macht

Weil der menschliche Körper nur maximal einen Anstieg von fünf Grad Temperatur vertragen kann, muss er sich gegen zu viel Wärme schützen. Denn ab 42 Grad gerinnt das Eiweiß im Blut. Das bedeutet: Ist die Außentemperatur zu heiß, schlagen die Wärmerezeptoren Alarm. Die Hautgefäße öffnen sich und die Durchblutung der Haut steigt an. Dadurch kann das Blut vom Körperinneren die Wärme an die Haut transportieren, wo verdunstender Schweiß für Kühlung sorgt.

Reicht diese nicht aus oder fehlt dem Körper Flüssigkeit, sind Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme durch den niedrigen Blutdruck oder allgemeines Unwohlsein erste Warnsignale. Auch dazu mehr im BR24live um 13 Uhr.