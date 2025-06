Wetter in Bayern: Hitze und sehr hohe UV-Strahlung erwartet

Die Sonneneinstrahlung wird am Samstag sehr groß sein. Denn erstens sind nur wenige Wolken unterwegs, und erst später am Tag sorgen einige dickere Wolken im Süden und Westen von Bayern für Schatten und örtliche Niederschläge. So kommen für viele im Land locker über 15 Sonnenstunden zusammen, die Sonne scheint von etwa viertel nach fünf in der Frühe bis etwa 21.30 Uhr am Abend.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter in Ihrem Ort

UV-Strahlung am Samstag sehr hoch: Sonnenschutz muss sein

Außerdem sind – im Vergleich zu den letzten Tagen – nur wenige Staub- und Ascheteilchen in der Luft unterwegs. Die bisherigen Waldbrandschlieren aus Kanada haben sich weitgehend nach Osteuropa verzogen, und der neue Saharastaub aus Nordafrika ist (mit der schwülen Heißluft) noch nicht ganz bei uns angekommen.

All das führt dazu, dass der UV-Index am Samstag sehr, sehr hoch ist. Er liegt generell während des Tages bei Stufe 8 bis 9. Am höchsten wird er wohl zur Mittagszeit im Süden und Osten von Bayern sein, die Spitzenwerte von 9 (und evtl. noch höher) erwarten wir auf den Alpengipfeln vor Beginn der Wolkenentwicklung. Er liegt damit, nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in der zweithöchsten von fünf UV-Gefahrenstufen, was Sonnenschutz noch erforderlicher als sonst macht.

Gewittergefahr am Sonntag

Meiden Sie also, wenn möglich, die direkte Sonne, vor allem um die Mittagszeit, wenn der Sonnenstand am höchsten ist, und richten Sie Ihre Tagesaktivitäten danach aus. In die pralle Sonne sollten Sie nur mit Sonnenschutz gehen und entsprechend bekleidet, wenn möglich auch mit Kopfbedeckung, und alle bloßen Körperstellen sollten mit einem möglichst hohen Lichtschutzfaktor eingecremt sein.

Am Sonntag ist in Sachen intensive UV-Strahlung dann langsam Entspannung angesagt. Denn im Laufe des Tages ballen sich immer mehr Wolken über Bayern zusammen, die für Schatten sorgen. Allerdings sind dann eben auch teils kräftige Regengüsse und Gewitter unterwegs.

Mit ein bisschen Glück lassen sich Polarlichter erspähen

Das Wetter in Bayern bietet aber an diesem Wochenende außer extremer Hitze, starken Gewittern und einer sehr intensiven UV-Strahlung auch noch anderes am Himmel: So bleiben die Nächte zunächst oft klar. Und da die Polarlichtwahrscheinlichkeit an diesem Wochenende ein wenig erhöht ist, lohnt sich daher auch mal spätabends und nachts ein Blick nach oben. Mit viel Glück erwischen wir vielleicht ein grünes oder rötliches Leuchten des Polarlichts am nördlichen Himmel.

Aber auch ohne dieses Phänomen wird es interessant: Denn der jetzt allmählich abnehmende und immer noch sehr tief stehende Mond ist unser treuer Begleiter in der zweiten Nachthälfte. Und wenn dann in der Nacht zu Sonntag Gewitter von Westen und Südwesten her nach Bayern ziehen, könnte Wetterleuchten hier und da dann auch noch für ein zusätzliches Spektakel sorgen.