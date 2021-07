Nach der Hitze am Samstag drohen heftige Gewitter

Das Tiefdruckgebiet Dirk lenkt feucht-warme Luftmassen heran und hat das Potenzial, neue Unwetter in die Schlagzeilen zu bringen - erst in Frankreich und Westdeutschland, ab Samstagnachmittag und -abend dann zunehmend auch in Süddeutschland und damit auch in Bayern.

Platzregen, Sturmböen und Hagel

Insgesamt dürfen wir den Samstag aber noch als einen überwiegend freundlichen Ausflugstag verbuchen. Mit Höchstwerten bis zu 30 Grad wird er zum wärmsten Tag der Woche. Nachmittags und abends steigt im westlichen Franken, in Teilen Schwabens und allgemein in Alpennähe das Gewitterrisiko.

Aufgrund der hohen Temperaturen blüht den betroffenen Regionen der übliche Dreiklang aus Platzregen, Sturmböen und Hagel. In der Nacht auf Sonntag muss dann in ganz Bayern mit Gewittern gerechnet werden, die in der ersten Nachthälfte durchaus noch heftig ausfallen können.

Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter

Tief Dirk wird uns bis einschließlich Mittwoch wechselhaftes Sonne-Wolken-Schauer-und Gewitter-Wetter bescheren. Vereinzelt - und leider im Vorfeld kaum früher als ein bis drei Stunden vorhersagbar - sind auch wieder stürmische Böen, Hagel und Starkregen von 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter mit von der Partie.

Dabei erreichen die Regenfälle den Unwettermodus am ehesten jeweils in den Nachmittags- und Abendstunden. Sehr wahrscheinlich haben diese Niederschläge aber nicht das extreme Kaliber, wie wir es in jüngster Zeit von Westdeutschland oder dem Berchtesgadener Land her kennen.

Ausblick auf die kommende Woche

Nach dem jetzigen Stand der Vorhersagemodelle beruhigt sich die Atmosphäre von Mittwochabend an. Donnerstag und Freitag sieht es nach warmem Hochdruckwetter aus. Ganz in trockenen Tüchern ist diese Wetterbesserung aber nicht. Manche Modelle sehen weiterhin ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko, besonders in Südbayern.