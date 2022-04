Von wegen "Brise": Sturmböen fegen durch Bayern

Derzeit schickt das Tiefdruckgebiet "Nasim" Wolken und Regenfälle durch Bayern. Der persische Name Nasim bedeutet eigentlich "leicher Wind" oder "Brise". Das ist mit Blick auf die heutige Wetterlage wahrlich eine Untertreibung! Von stürmischen Böen wird Bayern schon seit dem Vormittag heimgesucht. Seit dem Nachmittag ist es noch windiger.

Aus den "stürmischen Böen" sind vereinzelt schon ausgewachsene "Sturmböen" geworden, so meldet die Wetterstation in Günzburg eine Böe mit 94 km/h und Memmingen eine mit 93 km/h. Und am München Flughafen sind sogar 100 km/h starke Böen gemessen worden. Noch flotter geht es in exponierten Berglagen zu: Die Zugspitze verzeichnete mit 117 km/h "orkanartigen Sturm", wie es in der Expertensprache heißt. Nur ein km/h mehr, und es wäre ein voller "Orkan" gewesen.

Sturm kann noch zum Orkan werden

Der Orkan kann in den Bergen aber durchaus noch kommen. Und auch in den Niederungen dürften die Böen noch ein wenig zulegen, denn die Meteorologen erwarten den Höhepunkt des Sturms in den späten Nachmittagsstunden und am Abend.

Als ob das nicht schon atmosphärisches Ungemach genug wäre, überqueren uns in dieser Zeit teils kräftige Regenfälle. Örtlich sind auch Blitz und Donner mit von der Partie. Die Nacht bleibt windig und vor allem im Süden auch noch regnerisch.

Neues Tief am Freitag Nachmittag

Im Laufe des Freitags beruhigt sich die Atmosphäre. Zumindest vorübergehend. In der zweiten Tageshälfte greift von Westen her das neue Tief "Ortrud" auf Bayern über. Es hat teils länger anhaltende Regenfälle und für Südbayern wohl auch neue starke, möglicherweise auch stürmische Böen im Gepäck. In der Nacht auf Samstag mischen sich mitunter bis in tiefe Lagen Schneeflocken unter die Tropfen.

Aprilesker Samstag

Der Samstag ist kühl und dabei ausgesprochen "aprilesk" mit einem flotten Wechsel zwischen sonnigen Abschnitten und einzelnen Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Dabei weht zwar kein stürmischer aber nach wie vor sehr lebhafter Wind.

Erst am Sonntag ist Wetterbesserung in Sicht. Es bleibt aber zu kühl für die Jahreszeit.