Goldener Oktober: Sonne lockt in die Berge und an die Seen

Ob Allgäu, Alpen, Fränkische Schweiz oder doch lieber Seen - das Motto an diesem Wochenende lautet: Rausgehen und das schöne Wetter in freier Natur genießen. Nach trüben Tagen soll morgen - am Sonntag - der Spätsommer in weiten Teilen Bayerns einkehren, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es ist aber nur eine kurze Stippvisite. Ab Montagabend könnte sich schon wieder eine Kaltfront nähern, zumindest in Nordbayern. Der Meteorologe vom DWD rät deshalb: "Alle nochmal Sonne und Energie tanken!" Wo das noch gut möglich ist - hier eine kleine Auswahl:

Welche Hütten in den bayerischen Alpen noch offen sind

Viele Hütten haben bereits seit Anfang Oktober geschlossen. Laut Deutschem Alpenverein sind folgende Hütten noch offen:

Allgäuer Alpen

• Landsberger Hütte

• Staufner Haus

• Fiderepasshütte

• Mahdtalhaus

Ammergauer Alpen

• Brunnenkopfhütte

Bayrische Voralpen

• Albert-Link-Hütte

• Brünnsteinhaus

• Lenggrieser Hütte

• Schönfeldhütte

• DAV Haus Spitzingsee

• Tutzinger Hütte

• Brauneckgipfelhaus

Chiemgauer Alpen

• Priener Hütte

• Reichenhaller Haus

• Traunsteiner Skihütte (Winklmoosalm)

Berchtesgadener Alpen

• Schneibsteinhaus

• Wimbachgrieshütte

Bayerischer Wald

Anspruchsvolle Gipfeltouren, gemütliche Spaziergänge für die ganze Familie, herrliche Aussichtpunkte und bayerische Pilgerwege: Das alles ist im Bayerischen Wald zu erleben. Auch hier haben einige Hütten noch offen, zum Beispiel der Berggasthof Kreuzhaus in Haibach, das Berggasthaus Geißkopfhütte in Bischofsmais und der Berggasthof Dreisessel in Neureichenau.

Franken

Brauereiwanderwege, Keltenwege und Pilgerwege bietet das mitten "im Gottesgarten am Obermain“ gelegene Bad Staffelstein im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels. Wohl einzigartig ist das "Staffelsteiner Dreigestirn" mit der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, dem barocken Kloster Banz und dem 539 Meter hohen Staffelberg.

Ausflug an die oberbayerischen Seen

Wer es nicht so mit den Bergen hat und sie lieber aus der Ferne bewundert, kann stattdessen an einen der bayerischen Seen fahren. Wie wäre es da mit einer Schiffstour? Auf dem Königssee im Nationalpark Berchtesgaden schippern die Elektromotorboote das ganze Jahr über. Die Schiffe auf dem Ammersee, Starnberger See und Tegernsee fahren noch bis Ende Oktober, teilt die Bayerische Seenschifffahrt mit.

Auf dem Chiemsee laufen die Schiffstouren zu den Inseln Herrenchiemsee und Frauenchiemsee ganzjährig. Aber auch per Rad oder zu Fuß kann das "Bayerische Meer" umrundet werden. Die Strecke: 64 Kilometer.

Altmühlsee in Mittelfranken

Und zum Schluss noch ein Tipp für Vogelfreunde: der Altmühlsee im Fränkischen Seenland, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken. Der künstlich aufgestaute See ist ein Naherholungsgebiet und ein bedeutendes Vogelschutzgebiet. Mit der Vogelinsel im nördlichen Bereich verfügt der See über eines der wichtigsten Schutzgebiete für Zugvögel in Bayern. Besucher können sich über einen Lehrpfad erkunden.

Ein breiter Rundweg von gut zwölf Kilometern führt Wanderer und Radler am Ufer entlang. Rund um den Altmühlsee gibt es Cafés und Restaurants. Einen anderen schönen Blick auf den See hat man an Bord der MS Altmühlsee. Aktuell fahren die Schiffe nur mittwochs, samstags, sonntags und an Feiertagen.