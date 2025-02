Wetter in Bayern: Viel Sonne, aber weiter Glatteis-Gefahr

Dank dem Hoch "Finja" herrscht am Dienstag in ganz Bayern überwiegend strahlender Sonnenschein. Nur gelegentlich ziehen ein paar Dunstschwaden durch oder auch längere graue Abschnitte. Gegen Abend geht das Thermometer dann wieder unter null. In der Nacht müssen Autofahrende dann vereinzelt mit Reifglätte rechnen und am Alpenrand mit Nebel. In Rhön, Fichtelgebirge und Bayerischem Wald kann es bis Mittwochmittag stürmische Böen geben.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter in Ihrer Region

Sonne am Mittwoch – danach wolkig und wärmer

Der Mittwoch zeigt sich häufig von seiner strahlend sonnigen Seite. Am Alpenrand halten sich zunächst ein paar Nebel- und Hochnebelfelder und später können von Westen her Schleierwolken aufziehen, diese stören den freundlichen Eindruck aber nicht. Die Temperaturen liegen bei höchstens 5 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag strömt von Baden-Württemberg und der Schweiz her eine Warmfront nach Bayern und sorgt für wolkige Verhältnisse und wärmere Temperaturen. Länger sonnig bleiben wird es laut dem Deutschen Wetterdienst nur in Niederbayern und Teilen Oberbayerns, ansonsten kann es auch mal tröpfeln. Nach einer Nacht mit Tiefstwerten von bis zu -14 Grad klettern die Werte am Tag auf bis zu 11 Grad.

Freitagnacht kann es glatt werden – tagsüber meist heiter

In der Nacht zum Freitag müssen wir wieder mit Glättegefahr rechnen: In Unter- und Oberfranken kann dafür leichter Regen sorgen, aber auch von Schwaben bis Niederbayern kann es glatt werden, wo vereinzelt Nebel erwartet wird. Ansonsten soll es bei höchstens 7 bis 13 Grad überwiegend heiter werden.

Am Wochenende nachmittags Sonne

Am Samstag herrscht in Schwaben und Altbayern bis mittags vielfach noch dichter Nebel. Am Nachmittag kommt dann bei höchstens 5 bis 14 Grad im Süden mehr die Sonne raus, bevor vom Westen wieder Wolken aufziehen.

Der Sonntag bringt vormittags leichten Regen und nachmittags wieder mehr Sonne - bei Höchstwerten von 7 bis 12 Grad. In der Rhön und an den Alpen könnte es teilweise stürmisch werden.