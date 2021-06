Gewitter mit Starkregen: Wetter in Bayern bleibt nass

Die Hochwasserlage hat sich in Bayern beruhigt, es gab in der Nacht auf Dienstag keine nennenswerten Überschwemmungen. Doch das Wetter bleibt in vielen Regionen sehr wechselhaft. Vor allem nördlich der Donau und am Alpenrand sind Gewitter mit lokal heftigem Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

40 Liter Regen pro Quadratmeter

In kurzer Zeit können dann bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Auch Hagel und Windböen seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch soll das Gewitterrisiko zunächst abnehmen. Im Tagesverlauf bleibt es den Meteorologen zufolge aber unbeständig. Bei bis zu 26 Grad seien neben Sonne und Wolken auch teils kräftige Schauer und Gewitter möglich.

Schäden nach Unwettern

In den vergangenen Tagen waren die Feuerwehren in einigen Regionen des Freistaats im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor "extremen Gewittern" in Teilen Bayerns gewarnt. Vom Main bis zu den Alpen wurden in vielen Orten Keller und Straßen überflutet, Blitze richteten Schäden an.