Wetter in Bayern: Erster Schnee, erste Lawinenwarnung

Österreich: Schnee bis in die Täler so früh wie selten

Der aktuelle Kälteeinbruch hat auch in Österreich und der Schweiz zu relativ starken Schneefällen geführt. In Österreich reichte der Schnee bis in viele Täler. Schnee auf 1.000 Metern oder tiefer Ende September, habe es zuletzt 2011 gegeben, sagte ein Klimatologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)

Bei der Wetterstation Bischofshofen auf 550 Metern Höhe seien zwei Zentimeter Neuschnee gemessen worden, berichtete die ZAMG. In Warth am Arlberg seien es auf 1.487 Metern 25 Zentimeter gewesen. Am Feuerkogel im Salzkammergut auf 1.618 Metern waren es 30 Zentimeter.