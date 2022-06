Unwetter: Erdrutsche, Hagel- und Blitzschäden in Südbayern

47 Einsätze im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zu 47 Einsätzen ausrücken. Hagelschlag habe Dachfenster zerstört, in einen Einkaufsmarkt in Oberau sei Wasser eingetreten, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland. Die Bundesstraße 2 sei in Oberau kurzzeitig unpassierbar gewesen. Keller seien überflutet worden. Im Landkreis Bad Tölz habe es zwei Unwetter-Einsätze gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Region vor extremen Gewittern gewarnt und die höchste Warnstufe ausgerufen. Bis 18 Uhr drohten am Alpenrand im Allgäu bis Richtung Garmisch-Partenkirchen Überflutungen, Hagel und Blitzschlag.

Weitere Teile Bayerns von schweren Gewittern betroffen

Auch wenn die extremen Unwetter vorerst abgezogen sind, könne es aber weiterhin in mehreren Landkreisen Oberbayerns und Schwabens bis in die Nacht und die frühen Morgenstunden, schwere Gewitter, Starkregen und Hagel geben, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Herabstürzende Äste, Dachziegel oder umherfliegende Gegenstände seien eine Gefahr. Auch Erdrutsche seien möglich, die Menschen sollten Fenster und Türen schließen und den Aufenthalt im Freien möglichst meiden.