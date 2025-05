Vorerst bleibt der Sonnenschein - dann gibt es (zu wenig) Regen

Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst in Bayern zunächst weiterhin viel Sonne. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 17 Grad am Alpenrand und bis 23 Grad an Main und Donau, am Mittwoch wird es in beiden Regionen bei Sonnenschein dann noch einmal etwa zwei Grad wärmer. In den Nächten allerdings wird es deutlich kühler, in der Nacht zum Mittwoch ist mancherorts auch Bodenfrost möglich.

Trockenheit: Wasserstände auf Main und Donau gesunken

Mit Niederschlägen ist auch am Mittwoch nicht zu rechnen, bedauerlich ist diese anhaltende Trockenheit nicht zuletzt für die Binnenschifffahrt im Freistaat, sie könnte etwas mehr Wasser unter dem Kiel gebrauchen. An der Donau sei man infolge der knappen Niederschläge nur noch knapp vom Niedrigwasser entfernt, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Regensburg - und wenn tatsächlich Niedrigwasser auftrete, könne die Schifffahrt für die Unternehmen "irgendwann unrentabel werden".

Entspannter sieht es vorerst auf dem Main aus. Dort könne es nicht so leicht zu Niedrigwasser kommen wie auf der Donau, erklärte ein Sprecher des WSA Main in Schweinfurt, da der Wasserstand durch Staustufen reguliert werde: "Wir erwarten, dass die Lage auch in den nächsten Tagen stabil bleibt."