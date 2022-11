Der erste Schnee für weite Teile Bayerns fällt am Wochenende

Alle Jahre wieder ist es etwas Besonderes, wenn im Flachland die ersten Schneeflocken herab rieseln. Es ist zwar nur ein kurzer Wintergruß, den wir in Bayern erwarten - aber in der Nacht zum Samstag und am folgenden Tag ist es soweit: Es wird schneien, zumindest in einigen Teilen Bayerns.

Das steckt hinter den Schneeflocken

Über Deutschland und Bayern baut sich in der Nacht zu Samstag eine Luftmassengrenze auf. Das heißt, kalte Luft aus Nordosten trifft auf wärmere Luft im Südwesten. Entlang dieser Luftmassengrenze gibt es die kräftigsten Niederschläge - und die kommen zum Teil in Form von Schnee vom Himmel.

Nach jetzigem Stand wird die Luftmassengrenze etwa von der Rhön bis zum Bayrischen Wald verlaufen. Weiße Wiesen kann es nordöstlich davon geben, also in Teilen Unter- und Oberfrankens, in Teilen der Oberpfalz und Niederbayerns. Die kalte Luft könnte sich aber auch weiter südwestwärts ausbreiten, sodass es nur in Oberbayern und Schwaben regnet und im Rest Bayerns schneien kann.

Der meiste Schnee bleibt wohl nicht liegen

Die Höchstwerte am Samstag sind dieser Wetterlage entsprechend sehr unterschiedlich - im Frankenwald gibt es maximal minus zwei Grad am Nachmittag, am Bodensee steigen die Temperaturen auf plus acht Grad.

Wie so oft beim ersten Schnee in der Saison werden die meisten Schneeflocken nicht liegen bleiben, denn die Böden sind dafür noch zu warm. Am Samstag Vormittag könnte es allerdings zwischendurch weiße Wiesen oder Dächer geben.

Am Sonntag wird es etwas milder

Die ganz kalte Luft wird am Sonntag wieder nach Nordosten abgedrängt, die Temperaturunterschiede sind dann nicht mehr so stark ausgeprägt. Plus drei Grad werden es im Landkreis Hof, bis zu acht Grad am Bodensee.

Aber: Auch wenn es nicht überall schneit in Bayern - kälter wird es überall. Und das bedeutet allerhöchste Zeit für die Winterreifen.