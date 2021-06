Erste Hitzewelle in Bayern rollt an - heiße Luft aus Afrika

Es geht Schritt für Schritt nach oben mit den Temperaturen: Heute kommt die Luft aus Südengland und kann sich in der kräftigen Junisonne gut erwärmen, bis zu 30 Grad sind drin.

Morgen, Mittwoch, strömt warme Luft aus Zentralspanien zu uns und treibt die Temperaturen örtlich hoch bis auf 33 Grad.

Hitze-Höhepunkt am Donnerstag, erste Gewitter am Freitag

Am heißesten wird der Donnerstag mit bis zu 35 Grad, dann haben wir es mit Luft aus Südspanien und Nordwestafrika zu tun.

Die Hitze ist anfangs relativ gut zu ertragen, weil die Luft recht trocken ist. Erste Gewitter sind am Freitag am späten Nachmittag zu erwarten, vor allem im westlichen Bayern und am westlichen Alpenrand. Die Gewitter können durchaus kräftig ausfallen.

Am Wochenende leicht unbeständig, aber weiterhin heiß

Für die Wochenendplanung: Auch am Wochenende gibt’s Badewetter mit Temperaturen teils über 30 Grad. Am Nachmittag steigt jeweils das Gewitterrisiko an, da sind vereinzelt auch wieder Unwetter möglich.