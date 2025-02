Erst Schnee, dann Sonne: Bestes Wintersport-Wetter erwartet

Unter Tiefdruckeinfluss fällt am Donnerstag und Freitag gebietsweise in Bayern Schnee, vor allem in den Alpen gibt es größere Neuschneemengen. Am Wochenende setzt sich vielerorts weitgehend trockenes und freundliches Wetter bei spätwinterlichen Temperaturen durch.

Höhentief sorgt Donnerstag und Freitag für Regen, später Schnee

Ein vor allem in der Höhe ausgeprägtes Tiefdruckgebiet, der Meteorologe nennt dies Höhentief, ist derzeit für das trübe und zeitweise nasse Wetter in Bayern verantwortlich. So liegt dieses Höhentief am Donnerstag über Niedersachsen und bringt in weiten Teilen Bayerns Regenfälle. Vom Fichtelgebirge über den Oberpfälzer bis zum Bayerischen Wald in höheren Lagen Schnee, in ungünstigen Senken, wo sich kalte Luft halten kann, ist lokal gefrierender Regen möglich.

Im Laufe des Tages verlagern sich die Niederschläge in Richtung Alpen und südliches Niederbayern, dabei mischt sich zunehmend Schnee dazu, in Teilen Schwabens schneit es nachmittags kräftig. Am Abend gibt es vor allem an den Alpen weitere, teils länger anhaltende Schneefälle, auch sonst ziehen einzelne Schneeschauer über Bayern hinweg.

Winterlichen Straßenverhältnisse in höheren Lagen

Dabei sind bis Donnerstagabend in Teilen Schwabens, im südlichen Oberbayern sowie im Oberpfälzer und Bayerischen Wald ein bis fünf Zentimeter, im Allgäu durchaus zehn bis zwanzig Zentimeter Neuschnee möglich. So muss hier teilweise mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Auch sonst können die Schneeschauer im Flachland hier und dort für angezuckerte Wiesen, Hausdächer oder glatte Straßen sorgen. Dabei werden die Höchstwerte von einem Grad in Oberfranken und sieben Grad örtlich in Südbayern meist schon am Vormittag oder zur Mittagszeit erreicht, danach strömt von Norden her kältere Luft heran und die Temperaturen gehen zurück.

In der Nacht zu Freitag und am Freitag zieht das Höhentief über Bayern südostwärts in Richtung Alpenraum und bringt aus dichten Wolken weitere Schneeschauer im Freistaat. Vor allem im Stau der Alpen schneit es zeitweise, teils länger anhaltend. Während die Schneeschauer kurzzeitig eine geschlossene Schneedecke bringen, sind an den Alpen bis Freitagabend nochmals zehn bis fünfzehn Zentimeter Neuschnee möglich und es muss weiterhin mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Dazu wird es deutlich kälter, die Höchstwerte liegen nur noch zwischen minus zwei und plus vier Grad.

An den Alpen 20 bis 35 Zentimeter Neuschnee möglich

Insgesamt sorgt das Höhentief am Donnerstag und Freitag für ein kleines Schnee-Comeback in diesem Winter, zur Freude alle Skitouristen. So sind an den Alpen bis Freitagabend insgesamt 20 bis 35 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, den meisten Schnee gibt es in den Staulagen der Allgäuer Alpen. Auch vom Fichtelgebirge über den Oberpfälzer bis zum Bayerischen Wald summiert sich der Neuschnee auf fünf bis zehn Zentimeter. Im Flachland bleibt von den Schneefällen oder Schneeschauern meist nur wenig liegen.

Am Wochenende Wetterberuhigung und Übergang zu freundlichem Wetter

Bis Samstag zieht das Höhentief über die Alpen nach Italien ab und verliert seinen Einfluss auf das Wetter in Bayern. Dabei kommt die einströmende kalte Luft polaren Ursprungs am Wochenende unter Hochdruckeinfluss. So gibt es in den Nächten bei längerem Aufklaren mäßigen bis strengen Frost von minus zehn bis minus drei Grad, in manchen Tälern der Alpen und des Bayerischen Waldes kann es noch kälter werden.

Tagsüber erreichen die Temperaturen maximal fünf Grad, vor allem in Teilen Oberfrankens und in manchen Tallagen der Mittelgebirge herrscht Dauerfrost. Zudem kommen uns die Temperaturen durch den teilweise lebhaften Ostwind noch kälter vor. Aber dafür werden am Wochenende tagsüber abseits zäher Nebelfelder mit weitgehend trockenem und freundlichem Wetter mit nur einigen Wolkenfeldern verwöhnt. Viel Sonnenschein gibt in den Alpen, hier herrscht schönstes Wintersportwetter.