Eisregen behindert Flug- und Zugverkehr in Bayern

Das Wetter hat am Mittwoch in Bayern für viele Menschen, die draußen unterwegs waren, Gefahren mit sich gebracht. Vor allem im Süden des Freistaats stellte sich eine gefährliche Glatteislage ein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Meteorologen warnten vor starken Verkehrsbehinderungen.

Zeitweise kein Flugverkehr in München

Am Münchner Flughafen konnten am Nachmittag keine Flugzeuge starten und landen. Ein Sprecher des Münchner Flughafens sagte, 133 Flüge seien abgesagt, 26 unter anderem nach Stuttgart und Wien umgeleitet worden. Die gesamte Crew des Airports sei mit 150 Räumfahrzeugen im Einsatz, um die beiden Start- und Landebahnen schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Allerdings sei man dabei auf die Hilfe der Natur angewiesen. "Wenn kein gefrierender Regen mehr fällt, ist so eine Start- und Landebahn innerhalb von 20 bis 25 Minuten wieder benutzbar", sagte der Sprecher.

Inzwischen sind laut Flughafen zumindest Landungen auf der Nordbahn wieder möglich. Starts seien wegen des gefrierenden Regens nicht möglich, weil die Flugzeuge so nicht enteist werden könnten.

Ausfälle auch bei der Bahn

Die Deutsche Bahn musste den Regionalverkehr zwischen München und Buchloe wetterbedingt zeitweise einstellen. Mehrere Regionalzüge des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead blieben am Mittwochnachmittag wegen Blitzeises liegen, zum Teil sogar auf offener Strecke. "Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen - Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen", hieß es in einer Mitteilung von Go-Ahead.

Wie die Deutsche Bahn unterdessen bestätigt hat, ist die Bahnstrecke Augsburg-Ulm aktuell komplett gesperrt. Auf Twitter meldet das Unternehmen, das dort ein Zug repariert werden muss. Aus einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Günzburg und Ulm mussten nach Angaben eines Reisenden etwa 100 Fahrgäste über Leitern evakuiert werden, der Zug war auf freier Strecke liegen geblieben.

Feuerwehr: Fahrten und Spaziergänge vermeiden

Wegen Gefahr durch Glätte und Eisbruch schloss zudem der Zoo in Augsburg, die Stadt München sperrte ihre Friedhöfe. "Trauerfeiern und Bestattungen werden aber durchgeführt", betonte ein Stadtsprecher. Trauergäste würden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang zurückgebracht werden. Die Münchner Feuerwehr schrieb auf Twitter: "Bitte vermeidet unnötige Fahrten und Spaziergänge."

Betroffen von dem eisigen Winterwetter waren vor allem Oberbayern und Schwaben. In Niederbayern meldete die Polizei am Nachmittag 20 Unfälle mit 5 Verletzten. Wegen im Schnee feststeckenden und querstehenden Fahrzeugen sei es zudem zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Im Laufe des Abends sei mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen, hieß es am Nachmittag.