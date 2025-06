Warnung vor schweren Gewittern in Teilen Bayerns

Wolken zu Wochenanfang

Erst am Samstag waren teils schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über Bayern gezogen. Am Montag überwiegen die Wolken und es gibt weitere schauerartige, teils kräftige Regenfälle und Gewitter, die sich nachmittags und abends langsam an die Alpen zurückziehen, und in Unterfranken wird es freundlicher. Es bleibt eher mild bis warm bei Höchstwerten maximal zwischen 19 und 24 Grad.

Der Dienstag und Mittwoch zeigen sich weiter unbeständig mit Sonne, Wolken und gebietsweise schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 15 Grad, die Höchstwerte je nach Sonnenscheindauer zwischen 20 und 26 Grad.