Wetter in Bayern: Die Woche wird durchwachsen

Wolken zu Wochenanfang

Am Montag überwiegen die Wolken und es gibt weitere schauerartige, teils kräftige Regenfälle und Gewitter, die sich nachmittags und abends langsam an die Alpen zurückziehen, und in Unterfranken wird es freundlicher. Es bleibt eher mild bis warm bei Höchstwerten maximal zwischen 19 und 24 Grad.

Der Dienstag und Mittwoch zeigen sich weiter unbeständig mit Sonne, Wolken und gebietsweise schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 15 Grad, die Höchstwerte je nach Sonnenscheindauer zwischen 20 und 26 Grad.

Das Wetter in den Bergen

Die Kammlagen der Mittelgebirge und Alpengipfel sind am Sonntag meist frei, nur höhere Alpengipfel sind nachmittags und abends zum Teil in Wolken gehüllt. Auf den Gipfeln weht ein schwacher bis mäßiger, nachmittags in Böen ab und zu starker Wind aus Südwest bis West. Höchstwerte in den Kammlagen der Mittelgebirge zwischen 19 und 21 Grad, in den Alpen in 2.000 Metern Höhe um 15 Grad.