Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Teilen Bayerns

Nach dem heißen Sommertag in Bayern kommt es am Abend zu kräftigen Gewittern. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) angekündigt. Demnach soll es ab dem Nachmittag zunächst in der Westhälfte und an den Alpen zu einzelnen starken, teils auch schweren Gewittern kommen - lokal sogar mit Unwetterpotential.

Am Abend und in der Nacht zum Sonntag sollen diese auch in den östlichen Regionen Bayerns auftreten.

Orkanartige Böen und Hagelkörner in einzelnen Regionen Bayerns

Weiter teilt der DWD aktuell mit, dass es zu lokalen unwetterartigen Entwicklungen mit Starkregen bis zu 20 l/qm in einer Stunde kommen kann. Zu starken Gewittern kommt es unter anderem in den Kreisstädten Weißenburg, Eichstädt und Neuburg an der Donau. Neben starken Niederschlagsmengen (40 Liter pro Quadratmeter) und schweren Böen mit Geschwindigkeiten um 90 Stundenkilometern ist auch mit Hagel mit Korngrößen um die zwei Zentimeter zu rechnen.

Leitstellen: Einsatzlage bisher ruhig

Die zuständigen integrierten Leitstelle haben auf Nachfrage des BR bisher nur dunkle Wolken über den Kreisstädten bestätigt. Zu unwetterbedingten Einsätzen sei es bisher noch nicht gekommen, die Lage sei noch ruhig.

Auch Unwetter am Sonntagnachmittag

Nachdem sich das Wetter am Sonntagvormittag etwas beruhigt hat, soll es am Mittag dann im Südwesten Bayerns wieder zu starken Gewitter mit Starkregen kommen, so der DWD. Auch die Temperaturen sollen mit 23 bis 28 Grad niedriger sein als in den letzten Tage.