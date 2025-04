Der April in Bayern: Zu warm und zu trocken

In Bayern ist nach einem sehr trockenen März auch im April viel zu wenig Regen gefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer ersten Auswertung seiner bundesweit rund 2.000 Messstationen mitgeteilt hat, ist im Freistaat nur gut ein Drittel der langjährigen Niederschlagsmengen gefallen. Demnach sind im April rund 24 Liter pro Quadratmeter gemessen worden – der langjährige Durchschnitt beträgt 70 Liter. In Oberbayern fielen laut DWD gerade einmal 5 bis 10 Liter je Quadratmeter.

Viel Sonnenschein und zu hohe Temperaturen

Der April 2025 war mit einem Monatsmittel von 10,4 Grad deutlich zu warm, der langjährige Durchschnitt beträgt 7,0 Grad. Damit gehört dieser April zu den wärmsten im Freistaat seit Beginn der Messungen im Jahr 1881.

Die kälteste Phase des Monats mit leichten bis mäßigen Nachtfrösten war in der ersten Woche des Monats. Die bundesweit niedrigste Temperatur wurde in Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) in Unterfranken gemessen. Am 7. April sank das Thermometer dort auf minus 8,2 Grad.

Bei der Sonnenscheindauer hat der DWD die deutlichste Abweichung vom langjährigen Mittel beobachtet: Das beträgt 154 Stunden. Heuer schien die Sonne im April rund 240 Stunden.

April auch bundesweit zu trocken

"Ungewöhnlich frühe Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad unterstrichen die ausgeprägte Wärmeanomalie", fasst der Deutsche Wetterdienst den April auch bundesweit zusammen. Die Niederschläge in der zweiten Monatshälfte hätten die Trockenheit nur wenig gelindert.