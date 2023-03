Es wird wieder ungemütlich: Der nächste Sturm rückt an

Das örtlich heitere Wetter am Montag hat nur eine geringe Verweildauer. Seit dem Nachmittag nimmt der Wind in Bayern wieder zu, vor allem im nördlichen Franken und in höheren Lagen ist Vorsicht geboten.

Sturmböen in Nordfranken und in höheren Lagen

In Nordfranken erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab dem Montagnachmittag Böen mit 60 km/h, in der Hohen Rhön Sturmböen bis 85 km/h. In den Kammlagen des Bayerwaldes und in exponierten Hochlagen der Alpen werden zum Teil schwere Sturmböen um 95 km/h erwartet.

Auf den höchsten Alpengipfeln können auch orkanartige Böen bis 105 km/h auftreten. Auch in den Föhntälern der Alpen wird es stürmisch.

Deutscher Wetterdienst erwartet Gewitter und Starkregen

In Franken kann es am Abend gewittern – in der Nacht dann in ganz Bayern (mit Ausnahme des Südostens). Dabei kann es Starkregen geben mit Mengen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Graupel oder kleiner Hagel sind nicht ausgeschlossen.

In einem breiten Streifen von Mittelfranken bis zum Oberpfälzer Wald, sowie an den Alpen, erwartet der DWD auch unabhängig von Gewittern stellenweise Starkregen mit Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden.

Auch am Dienstag stürmt es weiter

Auch in der Nacht bleibt es stürmisch bei Böen zwischen 50 und 70 km/h aus westlichen Richtungen. Gegen Dienstagmittag soll der Wind kurzzeitig nachlassen, um dann aber sogleich wieder zuzulegen.

Im westlichen Franken und im Alpenvorland sind dann vereinzelte Sturmböen um 90 km/h nicht ausgeschlossen.