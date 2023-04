Wetterausblick: Der April bleibt ausgesprochen launisch

Seit Wochen müssen wir uns mit einem abwechslungsreichen Mix aus Sonne, Wolken und teils länger anhaltenden Regenfällen abfinden. Mitunter sind auch Blitz und Donner mit von der Partie. Dieses ausgesprochen "aprileske" Auf und Ab sehen wir auch beim Wind und den Temperaturen. Mitunter weht es lau und dann wieder stürmisch. Die Temperaturen wechseln dabei mehrfach zwischen spätwinterlich und frühlingshaft hin und her.

Wetterkapriolen im April

Das Ganze serviert uns Petrus so rasant, dass man mit seiner Freizeitplanung gar nicht mehr hinterherkommt. Die Schuldigen für dieses Kontrastprogramm sehen wir täglich auf der Wetterkarte. Kürzlich das Tief "Tarek", heute und morgen Tief "Udo".

Und so wie es aussieht streben wir zum Wochenende hin zügig dem Ende des Alphabets zu. Sonnige Intermezzi gehören in diesen Tagen ebenso zum Aprilwetter, selten währen sie aber länger als einen Tag.

Bezeichnend für diesen ungewöhnlich wechselhaften und Tiefdruck-dominanten Witterungstyp ist, dass man bei der Namensvergabe der wetterbestimmenden Luftdruckgebilde in diesem Jahr bei den Hochs derzeit erst beim Buchstaben "Q" angelangt ist. Währenddessen wurde bei den Tiefs bereits das ganze Alphabet durchgearbeitet und wir sind derzeit schon beim zweiten Durchgang des Alphabets nahezu ganz hinten - eben beim "Udo" - sind.

Jetstream mit deutlichem Einfluss

"Udo" und Kollegen sind aber nicht die wahren Urheber des wechselhaften Wetters. Der eigentliche Drahtzieher dieses atmosphärischen Auf und Ab ist der Jetstream. Das ist ein verhältnismäßig schmales Band stürmischer Winde, das weite Teile der höheren Atmosphäre in den mittleren Breiten durchzieht. Es ist die Geburtsstätte aller großen Tiefs und kleinen Zwischenhochs, und zugleich ihr Transportband.

Immer, wenn wir uns in der Nähe dieser Höhenwindsturmzone befinden, wird das Wetter ausgesprochen wechselhaft. Normalerweise geschieht das mal für einige Tage im Monat. Selten jedoch sind wir mit dem Jetstream so oft auf Tuchfühlung wie in diesem April.

Regen ist täglicher Begleiter - Sonne in Aussicht

Bis einschließlich Sonntag bleibt es wechselhaft und es kommt an jedem Tag zumindest gebietsweise in Bayern zu Regenfällen. Am ehesten bieten uns Donnerstag und Sonntag mal längere sonnige Abschnitte, besonders trüb und regnerisch dagegen wird es am Dienstag und wohl auch am Freitag sein.

Auch die Achterbahnfahrt bei den Temperaturen bleibt uns erhalten. Am Dienstag liegen die Höchstwerte gerade mal in der Nähe der 10 Grad. Danach geht es aufwärts mit den Temperaturen, die 20-Grad-Marke werden wir aber weiterhin nur von unten sehen.