Blitzeis-Gefahr: Im Süden kann es rutschig werden

Es ist kalt in Bayern und in großen Teilen des Freistaats bleibt das auch am Mittwoch so. Vor allem im Süden Schwabens und Oberbayerns kann es aber so mild werden, dass es regnet - und dann drohen wegen des kalten Bodens glatte Wege und Straßen.