An Silvester wird's warm – bis zu 18 Grad in Bayern

Bis zum Ende des Jahres wird es in Bayern immer wärmer. Höhepunkt ist Silvester, wenn das Tief Liddy besonders milde Luft aus dem Seegebiet der Kanaren zu uns lenkt. Dann könnten die Temperaturen laut BR-Meteorologen am letzten Tag des Jahres auf 11 bis 18 Grad steigen.

Laue Temperaturen in der Silvesternacht

Unterstützt wird die Kanaren-Heizung vom Föhn. Mit am wärmsten wird es deswegen im Alpenvorland. In München werden um die 18 Grad erwartet. Auch am Main wird sich die milde Luft durchsetzen: Rund um Bamberg sind ebenfalls 18 Grad drin.

Das sind teilweise bis zu 16 Grad mehr, als um diese Jahreszeit normal wäre. Das letzte Dezember-Drittel könnte als eines der wärmsten in die Wetter-Geschichte eingehen, so die Einschätzung der BR Meteorologen.

Auch in der Silvesternacht sind die Temperaturen oft noch im zweistelligen Plusbereich, 10 bis 14 Grad um Mitternacht sind möglich. Am frühen Morgen liegen die Temperaturen im Flachland dann nur noch bei 2 bis 9 Grad. Lücken in der Wolkendecke gibt es in der Silvesternacht erst im Süden Bayerns, dann vermehrt auch im Norden. Der 1. Januar wird nämlich bayernweit recht freundlich.

Tauwetter in den Bergen

Die milde Luft schafft es bis auf die höchsten Gipfel. Selbst auf der Zugspitze erwarten die BR-Wetterexperten am Samstag 2 Grad plus. Wintersportler sollten sich auf sulzigen Schnee einstellen und sich rechtzeitig über die Lawinenlage informieren.

Auch der Neujahrstag wird noch mal sehr mild mit Temperaturen um 13 Grad. In der ersten Januarwoche sollten sich die Höchstwerte wieder unter 10 Grad einpendeln.