Am Wochenende wird's warm - jetzt wirklich!

Eines steht jetzt schon fest: Dieser Februar 2021 wird mit seiner denkwürdigen Achterbahnfahrt der Temperaturen in die meteorologischen Annalen eingehen. Ein extremer Kaltlufteinbruch bescherte uns zur Monatsmitte fünf Tage lang strenge Nachtfröste von teils unter -20 Grad. Zuletzt wurde diese extreme Kälte am Morgen des Valentinstages gemessen.

Und zehn Tage später, am kommenden Mittwoch, erwarten alle Wettermodelle übereinstimmend Tageshöchstwerte von 15 bis 20 Grad. Das macht bis zu 40 Grad Erwärmung innerhalb von nur 10 Tagen!

Eine bioklimatische Herausforderung

Von meinen Christrosenblüten abgesehen, die eine solche Achterbahnfahrt mühelos meistern, ist das schon eine echte bioklimatische Herausforderung. Nicht nur für uns Menschen. So schnupperte die Natur in der Wärmeperiode zu Anfang dieses Monats bereits einen Hauch von Frühlingsluft, wie uns etwa die blühenden Haselkätzchen zeigten. Der arktische Kälteschock in der Mitte des Monats bereitete dieser Entwicklung dann aber wieder ein jähes Ende.

Eine gute Nachricht zumindest für die Allergiker: Laut den Pollenexperten des Deutschen Wetterdienstes vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung in Freiburg dürfte das Frühlingswetter zwar den Pollenflug beflügeln, doch von den kältegeschädigten und deshalb diesmal eher fluglahmen Haselpollen geht bei der zu erwartenden atmosphärischen Wärmewelle diesmal keine so große Gefahr aus.