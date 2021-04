Am Wochenende kommt der Frühling zurück

Nach den Kühlschranktemperaturen in dieser Woche ist es schon an diesem Freitag deutlich milder als noch am Donnerstag, zwölf bis 17 Grad in der Spitze. Auch die kommenden Nächte werden nur noch an wenigen Stellen frostig. In der Nacht auf Samstag liegen die Tiefstwerte bei minus zwei Grad an den Alpen und bei acht Grad im Landkreis Aschaffenburg.

Samstag ist Bayern zweigeteilt - Sonntag oft mehr Sonne als Wolken

In Franken und der nördlichen Oberpfalz fällt der Samstag eher bewölkt aus, vereinzelt fällt Regen; zum Abend hin lockert es etwas auf. Ansonsten Sonne und Wolken. Der Wind ist noch recht gut spürbar, aber nicht ganz so eisig wie in den letzten Tagen. Zehn Grad werden es im Landkreis Hof, bis 18 Grad gibt’s im Raum Regensburg sowie örtlich an den Alpen.

Der freundlichere Tag ist an vielen Orten der Sonntag, mit Ausnahme von Unterfranken. Dort sind einzelne Schauer unterwegs. Auch am Sonntag bleibt der Wind gut spürbar. Die Temperaturen klettern auf 14 Grad im Landkreis Aschaffenburg und bis auf 19 Grad örtlich in Ober- und Niederbayern.

Ab Montag wieder kälter

So ganz lässt der Winter aber nicht los: Schon am Montag wird es wieder um einiges frischer. Bei vier bis elf Grad liegen die Höchstwerte. Dazu wird es unbeständig mit Regen und Schnee- die Schneefallgrenze liegt bei etwa 500 bis 900 Metern, es kann aber auch mal weiter runter schneien.

Experten raten dazu, besser noch die Winterreifen drauf zu lassen lassen. In der Nacht zu Dienstag und am Dienstag selber kann es im Süden und vom Frankenwald bis zum Bayerischen Wald auch in tieferen Lagen nochmal weiß werden. Bei zwei bis neun Grad ziehen Regen und Schnee durch Teile Bayerns.