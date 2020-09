Wetter in Bayern: Der Sommer nimmt am Wochenende nochmal Anlauf

Für ein mittleres Septemberwochenende können sich die Temperaturen am Wochenende sehen lassen: 23 bis 28 Grad an beiden Tagen. Der Samstag wird schon recht freundlich mit längeren sonnigen Phasen. Dazu gibt's einzelne Schauer und Gewitter in den Alpen. Am Sonntag dann Badewetter mit viel Sonnenschein.

Sommerzugabe nächste Woche

Aber das war's noch nicht: Nächste Woche dreht der Sommer so richtig auf - wären wir im Hochsommer, hätten wir bis zu 40 Grad! Denn heiße Luft aus Südspanien kommt zu uns. In der ersten Wochenhälfte erwarten uns überall sommerliche Temperaturen, in Unterfranken sogar 31 Grad.

Herbst schickt seine Vorboten morgens und abends

Dass aber doch bald der Herbst beginnt, merken wir in der Früh und am Abend: In den Morgenstunden gibt's teils Nebel, am Abend wird es schnell frisch, sobald die Sonne weg ist.

Wetterdienst spricht von "Schaukelsommer"

Mal kühl, mal sonnig-warm und im August richtig heiß - der Deutsche Wetterdienst spricht in seiner Bilanz von einem "Schaukelsommer".

Keine historischen Hitzerekorde also dieses Jahr. Zu warm und gebietsweise auch zu trocken war der Sommer trotzdem.