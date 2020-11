Am Dienstag kommt der Winter, aber heute schon warm anziehen

In der Nacht zum Dienstag geht es los, sagt BR-Meteorologe Michael Sachweh. Von Westen zieht ein Tiefausläufer herein und bringt Schnee. Am meisten nach Baden-Württemberg, einigen Schnee aber auch nach Bayern, vor allem ins westliche Schwaben und nach Unterfranken. Da können es schon sechs bis zehn Zentimeter werden, so der BR-Meteorologe.

"Nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Wetter"

Auch tagsüber am Dienstag soll es schneien, in der Nacht lässt der Schneefall nach, am Mittwoch "ist der Spuk vorbei", so der BR-Meteorologe. Dann, so Sachweh, komme ein "Nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Wetter": Es ist stark bewölkt, dazu kommt der Hochnebel. Zum Ende der Woche aber soll sich das Wetter wieder bessern und die Sonne kann sich wieder zeigen.

Warm anziehen für den Sonntagsspaziergang

Noch bestimmt eine Hochdrucklage unser Wetter: mit Sonne, Nebel und Hochnebel. Am heutigen Sonntag zeigt das Thermometer etwa null Grad. Weil aber Ostwind herrscht, kann die gefühlte Temperatur erheblich darunter liegen, nämlich zwischen minus vier und sogar minus sieben Grad. Das heißt, für den Sonntagsspaziergang sollte man sich warm anziehen.

Prognosen "mit Samthandschuhen" anfassen

Ganz sicher seien die Voraussagen, was den Wintereinbruch anbelangt, noch nicht, so der Meteorologe Sachweh. Unklar sei, wie weit der Tiefausläufer, der von Westen kommt, nach Osten vordringt. "Man sollte die Prognosen noch mit Samthandschuhen anfassen", so Michael Sachweh.

Wintereinbruch sehr spät

So oder so ist der diesjährige erste Wintereinbruch spät dran. Im langjährigen Mittel sei die zweite Novemberwoche der übliche Zeitpunkt für den ersten Winterbruch, meint der BR-Meteorologe. Es sei durchaus typisch für den Klimawandel, dass das heuer mit einigen Wochen Verspätung geschieht.