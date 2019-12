Wetter: Im Süden Sonne, im übrigen Bayern sehr wechselhaft

Milde Westwinde haben die frostigen Temperaturen vertrieben – fürs Erste. Sie sorgen aber auch für sehr wechselhaftes Wetter. Am Samstag steigen die Temperaturen bis auf neun, bei einem Mix aus Sonne, Wolken, Wind und gelegentlichem Regen.

Schwere Sturmböen auf der Piste

Im Süden kommt am Sonntag und Montag die Sonne durch, so BR-Meteorologe Christian Lorenz, die Temperaturen können bis auf zwölf Grad ansteigen. Den Spaß am Skifahren könnte allerdings der Wind verderben: So werden etwa auf der Zugspitze schwere Sturmböen erwartet. Die können mit über 100 Stundenkilometer über die Piste fegen.

Schmuddelwetter im Norden

Im Norden sei eher Schmuddelwetter zu erwarten, so BR-Meteorologe Lorenz: Am 2. Advent und am Montag sei es eher bewölkt, trüb, gelegentlich regnet es auch, am Montag könnte es sehr windig werden.

Schnee am Dienstagmorgen

In der Nacht zum Dienstag könnte wieder Schnee fallen. Und zwar bis ins höhere Flachland, so der BR- Meteorologe. Doch das Wetter bleibt in Bewegung. Im Laufe des Dienstags setzt sich schon wieder die Sonne durch, es wird wärmer. Bis am Mittwoch das nächste Tief kommt.

Blick in die Glaskugel

Und das Weihnachtswetter? Eine ernsthafte Prognose seit derzeit noch nicht möglich, so Christian Lorenz. Frühestens eine Woche vor Heiligabend könne man eine grobe Tendenz ablesen.

Eine Ahnung, wie es werden könnte, gibt allenfalls ein Blick auf die langjährige Statistik: Da lässt sich ablesen, dass es in der Woche vor Weihnachten häufig zu einem Wintereinbruch kommt. An den Weihnachtstagen selber aber sorgt milde Meeresluft dann wieder für steigende Temperaturen.