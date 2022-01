Hochwasserlage teils entspannter - Warnung vor Sturm und Glätte

Ein Tief über Dänemark sorgt für Schmuddelwetter und leichtes Hochwasser in Bayern. Auch wenn die Pegelstände vieler Flüsse teils wieder rückläufig sind, ist die Lage in einigen Regionen, wie etwa in Oberfranken, wegen des anhaltenden Regens noch kritisch.

Meldestufe 4 in Teilen Oberfrankens

Die höchsten Pegel meldete das Bayerische Landesamt für Umwelt am frühen Nachmittag für die oberfränkischen Landkreise Kulmbach und Coburg. Für die Regionen wurde, ebenso wie für die Landkreise Kronach, Lichtenfels, Bamberg und Forchheim vom Hochwassernachrichtendienst die Meldestufe 4 "Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete" ausgegeben.

Aus der Integrierten Leitstelle Coburg heißt es auf Nachfrage des BR, einzelne Straßen seien bereits überschwemmt und gesperrt worden. Die Lage sei vor allem aufgrund der Schneeschmelze im benachbarten Thüringen angespannter als vielerorts in Bayern. Eine Entwarnung der Lage wurde dagegen für den Landkreis Bayreuth ausgegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für Teile Oberfrankens am Nachmittag außerdem vor Sturmböen, Glätte, Frost und leichtem Schneefall.

Hochwasserlage in Unterfranken etwas abgeschwächt

Etwas entspannter ist die Hochwasserlage derzeit in Unterfranken. Laut Hochwassernachrichtendienst wird aber für einige Landkreise immer noch die Meldestufe 3 ausgegeben und damit vor "Ausuferungen und Überschwemmungen" gewarnt. Das gilt für die Landkreise Miltenberg, Aschaffenburg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Hassberge. Dagegen wird für die Landkreise Würzburg und Kitzingen nur eine "Vorwarnung vor Hochwassergefahr" (Meldestufe 2) vermeldet. Keine Warnungen liegen für den Landkreis Schweinfurt vor.

Pegel in Mittelfranken sinken wieder

Eine leichte Beruhigung der Wetterlage zeichnet sich auch in Mittelfranken ab: Im Laufe des Tages sollen die Regenfälle dank sinkender Temperaturen aufhören und in Schnee übergehen. Das viele Wasser könne dann ablaufen und die Hochwasserlage werde sich beruhigen, so der Hochwassernachrichtendienst Bayern. Durch den vielen Regen sind die Wasserstände rund um Nürnberg, Ansbach und die umliegenden Landkreise und Städte gestiegen.

Die Pegel haben die Meldestufen 1 bis 2 von insgesamt 4 möglichen Stufen erreicht. Flüsse, die wie die Schwabach nach Westen Richtung Erlangen fließen, hatten die Meldestufe 2 in der Nacht zwar deutlich überschritten, sind allerdings wieder am Fallen. Das bedeutet, dass Wohngebiete und überörtliche Verkehrsanbindungen vom Hochwasser nicht betroffen sind.

Laut Abteilungsleiter Hans-Dietrich Uhl vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg besteht kein Grund zur Sorge. Die Hochwasserwelle werde voraussichtlich heute noch in manchen Teilen Mittelfrankens wie etwa in Höchstadt an der Aisch ihren Höchststand erreichen und dann auch wieder abnehmen. Bisher gibt es dort vereinzelt kleinere Ausuferungen, die von den Ortskräften überwacht werden. Größere Schäden seien allerdings nicht zu erwarten.

Höchststände in Ansbacher Region wahrscheinlich erst am Donnerstag

Ähnlich ist auch die Lage rund um Ansbach. Hier haben die Oberläufe ihren Scheitel bereits erreicht, während die Unterläufe in unterschiedlicher Geschwindigkeit noch am Steigen sind und ihre Pegelspitze voraussichtlich erst morgen erreichen. Laut Thomas Keller, Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach, sei dieses Niederschlagsgeschehen für den Winter normal und die Situation unter Kontrolle. Die Lage sollte sich in den kommenden Stunden und Tagen also weiter normalisieren. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert zudem bis zum Wochenende keinen Regen mehr.

Dennoch bleibt aber zum Beispiel der Rezatparkplatz in der Ansbacher Innenstadt wegen Hochwasser wohl noch bis Freitag gesperrt. Ursache sei der hohe Pegel der Rezat, der gestern Abend bei 2,45 Meter gemessen wurde, teilte die Stadt Ansbach mit.

Entwarnung für Niederbayern und Oberpfalz

Auch die Pegel an den Flüssen in Niederbayern und der Oberpfalz sind teils wieder gesunken. Der Regen bei Cham hatte zwischenzeitlich Meldestufe drei erreicht. Eine Entwarnung wurde am Nachmittag für die Landkreise Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau und Rottal-Inn herausgegeben. Für Teile des Bayerischen Waldes warnte der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag hingegen vor Sturmböen und mäßig starkem Schneefall.

Glätte- und Frostwarnung für weite Teile Oberbayerns

Für Oberbayern wurde für den Nachmittag und Abend Glätte- und Frostgefahr gemeldet. Momentan wird für die Region vom DWD allerdings noch die Warnstärke 1 von 4, also die kleinste Warnstufe ausgegeben. Am Morgen hatte der DWD noch vor Windböen bis zu 60 Stundenkilometer gewarnt. Weiter hieß es auf den Bergen könne es vereinzelt sogar schwere Sturmböen bis 95 Stundenkilometer geben.

Das Wetter wird Bayern noch weiter beschäftigen. Laut DWD ist im Bayerischen Wald oberhalb von 1.000 Metern und in den Alpen oberhalb von 800 Metern mit einigen Zentimetern Schnee zu rechnen. In Staulagen in den Berchtesgadener, Chiemgauer und Allgäuer Alpen sind sogar bis zu 25 Zentimeter möglich.