Wetter: Hitzewelle in Bayern - Jetzt wird's tropisch

Es wird immer heißer in Bayern: Im Laufe des Tages erwarten Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Grenze. Die Höchsttemperatur von 39 Grad werde im Main-Donau-Verlauf und rund um Regensburg erwartet. Auch im übrigen Freistaat dürften die Anzeigen auf den Thermometern steigen - so etwa auf 38 Grad in Würzburg und 35 Grad im Allgäu.

"Die Sonne kann ungehindert scheinen", sagte ein Experte des DWD. Besonders hoch sei daher die UV-Strahlung. Der Wetterdienst empfiehlt, zwischen 11 und 15 Uhr im Haus zu bleiben und nicht ohne Sonnenschutz raus zu gehen. Besonders im Südwesten Bayerns seien die UV-Werte ungewöhnlich hoch.

Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns

Die Meteorologen gaben zudem eine Waldbrandwarnung für Bayern heraus. Demnach besteht in Teilen Frankens und der Oberpfalz sehr hohe Waldbrandgefahr. Es gilt die höchste Warnstufe 5.

Angesichts der Hitze sollen sich Autofahrer nach Ansicht des ADAC dringend an Tempolimits halten und mehr Abstand zum Vordermann lassen. Grund sind drohende Risse und Abplatzungen der Straßendecke, sogenannte Blow-ups.

Auch am bisher heißesten Tag des Jahres haben Bayerns Schüler kein automatisches Recht auf "Hitzefrei". Das hat der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband klargestellt. Simone Fleischmann sagte dem BR, dass über Unterrichtsausfall allein die Schulleiter entscheiden.

Allzeit-Juni-Rekord könnte geknackt werden

Noch heißer als in Bayern könnte es heute dem DWD zufolge im Rheintal und im Saarland werden. Wird ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? "Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario", sagte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. Der bisherige Rekordhalter ist Kitzingen in Unterfranken mit 40,3 Grad im Jahr 2015.

Eher geknackt wird wohl der Allzeit-Juni-Rekord - er liegt demnach bei 38,5 Grad, gemessen am 27. und 28. Juni 1947 im baden-württembergischen Bühlertal.

Bis zu 44 Grad in Spanien erwartet

Neben Deutschland und anderen Ländern Europas leidet auch Spanien derzeit unter einer für Juni ungewöhnlichen Hitzewelle. Heiße Luft aus Afrika soll Meteorologen zufolge noch mindestens bis Dienstag zu extrem hohen Temperaturen führen. Am Wochenende werden in einigen Landesteilen bis zu 44 Grad erwartet.