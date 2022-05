Hagel, Sturm und Wassermassen: Füssen räumt auf

Hagel, Sturm und Wassermassen: Heftige Gewitter haben sich am Montagabend vor allem über dem südlichen Allgäu entladen. Besonders getroffen hat es die Stadt Füssen und deren nähere Umgebung, heißt es aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten.

Nach einer Viertelstunde stand Füssen unter Wasser

Schon am Montagabend hatte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) berichtet, dass binnen 15 Minuten die Stadt quasi unter Wasser stand. Bis zum späten Abend war die Feuerwehr laut Eichstetter zu 161 Einsätzen ausgerückt. Das Gros der Meldungen erreichte die Integrierte Leitstelle in Kempten, es gab etliche kleinere Murenabgänge, viele umgewehte Bauzäune und natürlich vollgelaufene Keller von Lindau im Westen bis nach Füssen im Osten. Nur wenige Hilferufe erreichten die Polizei-Einsatzzentrale in Kempten, 27 wurden dort gezählt.

Kleinere Bäche haben immer noch Hochwasser

Auch heute noch treten vor allem kleinere Bäche am Alpenrand über die Ufer, zum Beispiel sehen in Bad Hindelang etliche Keller unter Wasser. Einen unwetterbedingten Unfall gab es noch bei Füssen: Ein 65-jähriger Taxifahrer war auf dem Weg Richtung Hopfen am See, als er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Aquaplanings von der Straße abkam und etliche hundert Meter über eine Wiese schlitterte. Die beiden 68 und 71 Jahre alten Passagiere wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.