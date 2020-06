Wetter in Bayern: Gewitter mit heftigem Starkregen

Das warme Wetter, das viele Menschen in Bayern ins Freie gelockt hat, wird von einer Kaltfront abgelöst. Von Westen her ziehen teils kräftige Gewitter auf. Vor allem in Teilen Südostbayerns kann es zu Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 130 km/h kommen. Erneut muss lokal mit heftigem Starkregen und Niederschlagsmengen von bis zu 30 l/m² pro Stunde gerechnet werden. Zusätzlich besteht Hagelgefahr, teilweise mit Korngrößen von 3 Zentimeter.

Möglichen Gefahren vorbeugen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Schäden an Gebäuden, Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen, wie sie teilweise bereits in der Vorwoche im Freistaat passierten, sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. Sowohl Wetterdienst als auch die Feuerwehr machen nochmals deutlich, Abstand zu Bäumen, Gerüsten und vor allem Hochspannungsleitungen zu halten.

Weitere Aussichten

In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage zunehmend, dennoch wird es zunehmend weiter im Freistaat regnen und teils gewittrig sein. Für das Chiemgau gilt über die gesamte Nacht hinweg eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. Zum Wochenstart werden zunächst geringere Temperaturen erwarten. Die Höchstwerte liegen dabei um 21 Grad. Bereits am Dienstag wird es wieder wärmer.