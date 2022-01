Wetter-Experten suchen Schnee-Beobachter in Unterfranken

Die Aufgabe der freiwilligen Schnee-Beobachter ist: Im Winter vormittags an einem festen Standort die Schnee-Höhe messen, zum Beispiel im eigenen Garten oder in der Nähe des Wohnorts. Dafür bekommen sie von den Wetter-Experten eine spezielle Schneemess-Sonde. Die Daten übermitteln sie dann online.

Durch Schnee-Messung Hochwasser voraussagen

Wichtig ist, dass die Mess-Stelle über Gras liegt, nicht über Asphalt – und nicht an Hauswänden, Hecken oder wo es Schnee-Verwehungen gibt. Gemessen wird ab einer Schnee-Höhe von fünf Zentimetern. Die Wetter-Experten können die Schnee-Schmelze so besser kalkulieren – und abschätzen, ob es Hochwasser gibt.

Freiwillige Schnee-Beobachter in Unterfranken gesucht

Der Hochwasser-Nachrichtendienst des Landesamts für Umwelt (LfU) sucht in Unterfranken aktuell Schnee-Beobachter im nördlichen Landkreis Bad Kissingen und im südlichen Landkreis Aschaffenburg. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) braucht Unterstützung in Bischofsheim in der Rhön.

Auch in anderen bayerischen Regionen werden Schnee-Beobachter gesucht.

Knapp 300 Mess-Stellen in ganz Bayern

Aktuell gibt es in Bayern 293 manuelle Schneebeobachtungs-Mess-Stellen, teilte das LfU mit. Die Behörde betreut nach eigenen Angaben 125 Schnee-Beobachter, die weiteren 168 stünden beim DWD unter Vertrag.

Wichtige Daten für Wetter-Experten

Mit Hilfe der Daten können die Experten beobachten, wie sich die Schnee-Decke über den ganzen Winter hinweg entwickelt: Ist es noch eine geschlossene Schnee-Decke oder sind es nur noch Reste? Das LfU kann damit außerdem Wasserhaushalts-Modelle und Wetter-Vorhersagen prüfen.

Interessenten können sich unter der Mailadresse hnd@lfu.bayern.de an den Hochwasser-Nachrichtendienst des LfU oder unter rmg.Muenchen@dwd.de an den DWD wenden.