Erster Schnee führt zu Unfällen in Südbayern

Auf der Salzburger Autobahn geriet heute früh südlich von München ein Kleintransporter auf Schneeglätte ins Schleudern. Der Lieferwagen überschlug sich und bliebe neben der Fahrbahn liegen, der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Auf der A3 zwischen Passau und Pocking sorgten mehrere Unfälle für Verkehrsbehinderungen. In einem Fall war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, die vier Insassen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Im Landkreis Donau-Ries wurden zwei Menschen verletzt. Sie waren in einer Kurve mit dem Traktor in einen Graben gerutscht.

Kaum Staus wegen des Feiertags

Auf der Bundesstraße 304 bei Reitmehring im Landkreis Rosenheim kam ein voll beladener Milchsammellaster von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. An dem fast neuwertigen Fahrzeug entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens am Feiertag blieben längere Staus durch die winterlichen Straßenverhältnisse aus.