Wetter: Erst Hitze, dann Gewitter in Bayern

Bayern steht an diesem Wochenende eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad bevor – zugleich nimmt die Gefahr kräftiger Gewitter zu. Im Freistaat werden am Samstag vielerorts Werte zwischen 30 und 35 Grad erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München mitteilte. Etwas gemäßigter bleibt es voraussichtlich nur in den östlichen Mittelgebirgen und in Teilen Niederbayerns, wo die Temperaturen bei maximal rund 29 Grad liegen sollen.

Ab Samstagnachmittag drohen Gewitter

Vor besonders hoher UV-Strahlung wird zudem gewarnt. Ab dem Nachmittag und Abend drohen in Schwaben und im westlichen Oberbayern dann einzelne Gewitter. Der DWD rechnet mit Starkregen mit etwa 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dazu könnten Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen. Vereinzelt seien auch Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Eine weitere Welle an Gewittern dürfte am Sonntagmorgen über den Freistaat ziehen.

Wieder wärmer am Montag

Der Sonntag zeigt sich dann voraussichtlich schwülwarm mit Temperaturen von bis zu 32 Grad und maximal 26 Grad im Spessart. Von Westen und vom Bergland her werden laut DWD aber zunehmend Wolken aufziehen. Sie bringen wohl Schauer und Gewitter mit sich. Der Schwerpunkt dürfte demnach abends in Südbayern liegen.

In der Nacht zum Montag rechnet der Wetterdienst gebietsweise mit längerem Starkregen und anfangs auch starken Gewittern. Es kühlt ab auf 17 bis 12 Grad. Am Montag werden maximal 20 bis 25 Grad erwartet.

