Wetter: Ergiebige Schneefälle legen weite Teile Bayerns lahm

Die Bahn wollte über Nacht unter anderem mit Baggern und Radladern Schneemassen aus den Bahnhöfen Miesbach, Schaftlach in Waakirchen und Schliersee abtransportieren, um den Zugverkehr wieder aufnehmen zu können. Autofahrer müssen sich den Witterungsbedingungen anpassen und vielerorts deutlich langsamer unterwegs sein. Die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau sind wegen Schnees weitgehend abgeschnitten, aber mit Lebensmitteln ausreichend versorgt.

Massive Behinderungen auf der A72 bei Hof

Etliche Autofahrer müssen seit gestern Abend auf der A72 bei Hof ausharren. Starke Schneefälle und Glatteis sorgen dort für massive Behinderungen. Der Verkehr staut sich inzwischen auf gut 20 Kilometern, heißt es von der Polizei. Ein Lastwagen war am Dreieck Vogtland in Sachsen ins Schleudern geraten und stellte sich quer. Daraufhin kam es zu einer Kettenreaktion mit etlichen Unfällen auf fränkischer und sächsischer Seite. Die ganze Nacht hindurch hat es geschneit, teilweise sorgen Schneeverwehungen für Behinderungen, so die Polizei. Wie lange die Behinderungen noch andauern, ist derzeit unklar.

Viel Kinder haben schulfrei

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet die weiße Pracht schulfrei. Immer mehr Landkreise lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen - manchmal flächendeckend, manchmal nur in einzelnen Schulen. Die Lehrer müssen sich dennoch im Schulgebäude aufhalten, wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagte. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen. Im Oberallgäu betonten die Behörden, dass der Schulbetrieb dort regulär stattfinde.

Zweithöchste Lawinenwarnstufe

Seit Tagen schneit es vor allem im Alpenraum immer wieder. Dort gilt auch heute die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Der Schneefall soll aber nachlassen, die Lawinensituation dürfte sich dann etwas entspannen in den nächsten Tagen. Skitouren und Abfahrten abseits gesicherter Skipisten sollte dennoch nur unternehmen, wer die Lawinenlage wirklich beurteilen kann.Aufgrund der Gefahr von Schneebruch sollten Wälder in schneereichen Regionen gemieden werden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen. Eine aktuelle Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle gilt bis Freitag.