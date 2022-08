Dauerregen nach Dürre: Warum das gefährlich werden kann

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können weite Teile Bayerns bis in den Samstagmittag hinein von starken Unwettern, Dauerregen und Hochwasser betroffen sein. Die Warnung gilt vor allem für den Alpenraum, Oberbayern, Schwaben und die Oberpfalz. Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh gestaltet sich die genaue Vorhersage, wo in den kommenden Stunden speziell mit Starkregen zu rechnen ist, jedoch als schwierig.

Aktuelle Unwetter "sehr schwer berechenbar"

Beim aktuellen Unwetter handele es sich um einen großen "Regenkuchen", der von örtlichen Starkregengebieten durchsetzt sei, erklärt Sachweh im Interview bei BR24live. Während es im nördlichen Schwaben im Ort Zusmarshausen in den vergangenen zwölf Stunden eine Monatsmenge von 76 Litern pro Quadratmeter geregnet hat, waren es im benachbarten Dillingen an der Donau nur 16 Liter. Solche lokalen Unterschiede seien beispielhaft für die komplizierte Wettervorhersage, so Sachweh.

Grund für die schwierigen Vorhersagen seien dabei geringe Luftdruckunterschiede, die eine sogenannte barometrische Sumpfwetterlage verursache. Zudem gebe es in den höheren Luftschichten unterschiedliche Windrichtungen. Diese wirken entscheidend daran mit, in welche Richtung die Regengebiete ziehen. "Wenn man sich den Regenradarfilm anschaut, ist es ein Herumwabern und ganz schwer auszumachen, wie die Regengebiete sich weiterentwickeln werden", so Sachweh. Dennoch könne man den Trend erkennen, dass der starke Regen bald den gesamten Süden und Osten Bayerns erfasse.

Ausgetrockneter Boden kann Starkregen nicht aufnehmen

Da in den vergangenen Wochen die Böden im Freistaat aufgrund der Dürre stark ausgetrocknet sind, seien sie nun nicht in der Lage, den Starkregen aufzunehmen, erklärt Sachweh. Das Wasser werde hauptsächlich über die Oberfläche abgeführt. Folglich drohen Überschwemmungen und bei geneigten Hängen sogar Erdrutsche oder Murenabgänge in den Alpen. Die Hoffnung, dass der aktuelle Regen die von der Dürre gezeichnete Natur und Landwirtschaft in Bayern wieder beleben könnte, treffe weniger zu, sagt auch Doris Fenske von der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt.

"Die Landwirtschaft, insbesondere aber auch die Natur, die Wälder bräuchten dringend Wasser und Feuchtigkeit. Der Boden ist jetzt aber so geschädigt - insbesondere dann, wenn er offen ist -, dass er dieses Wasser gar nicht aufnehmen kann. Vor allem, wenn jetzt sehr starke Niederschläge zu erwarten sind. Dann müssen wir davon ausgehen, dass Böden teilweise gar nichts aufnehmen können." Doris Fenske, BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt

Wegen Dürre Überschwemmungsgefahr

Wegen der aktuellen Dürre kann es derzeit zu Erosionsereignissen kommen, bei denen der Starkregen Erde wegtransportiert. Die Folge: Schlammhaltige Überschwemmungen. Auch Humuspartikel, die eigentlich für die Regenaufnahme wichtig seien, drohen, weggeschwemmt zu werden.

Gegen Überschwemmungen sei entscheidend, wie sehr Böden mit Pflanzen, Gras und Humus bewachsen sind. Denn "eine Wiese oder Weide kann viel mehr Wasser aufnehmen als ein frisch abgeerntetes Feld oder ein Maisfeld, wo die Pflanzen mit großen Abständen stehen". Solche Landwirtschaftsfelder, wo zwischen den Pflanzengewächsen blanker Boden vorherrscht, könnten vor allem bei Hanglage in nahegelegenen Dörfern zu Überschwemmungen führen.